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У Таїланді випущено попередження про небезпеку: у Паттайї почався хаос

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді випущено попередження про небезпеку: у Паттайї почався хаос

Погода та зливи продовжують псувати відпочинок туристам у Таїланді — у країні знову випущено попередження про небезпеку. При цьому на популярному курорті Паттайя вже почався хаос – зливи буквально «змивають» пляжну смугу та спроби її благоустрою.

Як повідомляє Thaiger, пробивний дощ у провінції Чонбурі, де розташована Паттайя, викликав масштабні підтоплення на дорогах, а також спричинив «значну ерозію пляжу Паттайї».

Зливи, що тривали не менше години, призвели до того, що в деяких районах паводкові води досягли глибини від 50 до 80 сантиметрів, внаслідок чого дорога вздовж залізниці від Сой Кхао Тало до Сой Ват Там і частина Сукхумвіт Роуд стали недоступними для невеликих транспортних засобів та мотоциклів.

Також злива розмила пісок на пляжах від Паттайї Нуа до Паттайї Кланг — як пишуть у ЗМІ, величезні потоки води змили пісок, «який Морський департамент раніше транспортував для розширення берегової лінії Паттайї у спробі підвищити її привабливість для відвідувачів». Потоки промили русла завглибшки близько одного метра і завширшки чотири метри в кількох місцях уздовж пляжу, а також принесли на пляжі купу сміття.

При цьому Метеорологічний департамент Таїланду (TMD) випустив термінове попередження про безперервні сильні дощі в 44 провінціях, включаючи Бангкок, Чонбурі, де розташована Паттайя, а також Пхукет і Крабі. Очікується, що опади торкнуться 80% цих територій, супроводжуючись сильними вітрами та раптовими зливами.

На морі висота хвиль становить близько 1 метра, а при грозі може досягати більше 2 метрів, прогулянковим човнам, як завжди, рекомендують не виходити в море, а туристам — не намагатися купатися. Зливи до кінця дня обіцяні з 80% ймовірністю в Паттайї, і з 60% – на Пхукет та Крабі.

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