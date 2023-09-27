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У Таїланді у морі загинули російські туристи: на них наїхав катер

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді у морі загинули російські туристи: на них наїхав катер

Пошуки російського туриста, який зник у морі, закінчилися безрезультатно. Він та його подруга потрапили під швидкісний катер, коли купалися неподалік пляжу. Тіло загиблої було доставлено на берег, повідомило видання Thai Rath.

Інцидент сталася у другій половині дня на пляжі острова Ко Лан – популярному серед відпочивальників місці неподалік Паттайї. Очевидці розповіли, що молода пара плавала за межами простору, обгородженого буйками. Якоїсь миті на людей наскочив двомоторний спідбот і вони зникли у воді.

Пізніше тіло дівчини випливло, а от хлопця після кількох годин пошуків так і не знайшли. В поліції уточнили, що це 22-річний росіянин.

Вже до 21.30 поліцейські відшукали винуватця НП і конфіскували його катер для слідчих дій. Швидкісним судном керував 19-річний капітан. За його словами, щойно відійшовши від берега, човен із чимось зіткнувся і двигуни затихли. Не з’ясувавши причини, він знову запустив їх і продовжив рух до материка.

Острів Ко Лан відомий тим, що на нього щодня приїжджають на подібних катерах та поромах тисячі туристів. Ближче до вечора всіх починають відвозити до розташованого навпроти міста.

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