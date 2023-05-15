Турист повідомив, як ефективно перешкодити відкидати перед собою сидіння в літаку

Питання, чи опускати крісло під час польотів у літаку, залишається предметом спекотних суперечок. Зазвичай це пов’язано з обмеженням вільного простору для людини ззаду, але водночас робить подорож комфортнішою. Нещодавно турист поділився в TikTok “неетичною порадою”, як ефективно перешкодити відкидати сидіння пасажиру перед собою.

Супровідний напис в опублікованому відео каже: «Неетичний лайфхак. Коли ти в літаку, а людина попереду відкидає своє крісло до упору та не залишає тобі місця. Включи кондиціонер над собою на повну потужність і спрямуй на його голову».

Деякі люди похвалили цю ідею, знаходячи звичку лежати у своєму сидінні в літаку дратівливою. «Неетично? Я думаю, що це цілком розумно», – написав один із користувачів. Інший захопився витонченою помстою та поділився своїм методом: «Мені подобається така дріб’язковість. Зазвичай я просто штовхаю сидіння, якщо його відкидають».

Знайшлися й ті, хто не оцінив заборону відкидати своє крісло, а кілька людей зазначили, що їх тільки порадував би потік свіжого повітря, що допомагає заснути. «Я напівлежу, дякую за додаткове повітря, це допомагає мені спати», – пожартував один чоловік.

Інші були непохитними в тому, що функція нахилу сидіння – їхнє законне право. Один пасажир написав: «Сидіння призначені для того, щоб відкидатися. Відкиньте своє сидіння або перейдіть на місце з великим місцем для ніг».

Ще один користувач погодився: «Чесно кажучи, тут немає жодної проблеми. Сидіння відкидаються, ви можете використовувати цю функцію, якщо хочете, чи ні. Справжній предмет суперечок – підлокітники.