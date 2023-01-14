Турист повідомив, що він завжди сідає на «найгірше» місце в літаку, тому що воно насправді найкраще

Найзручнішим місцем у літаку британський турист Джон Берфітт, який часто літає, назвав те, яке, на поширену думку, вважається «найгіршим». Про його висновки повідомило The Mirror.

Досвідчений мандрівник розповів, що він завжди обирає «погане» місце, коли хоче спокійної подорожі та деяких прихованих переваг. Це особливо актуально при тривалих перельотах, коли без сну не обійтися. Йдеться про місце біля вікна в задній частині салону поряд з туалетами – вважається, що там пахне від туалетів, а поряд часто вишиковується черга, які бажають туди потрапити.

Причому цілеспрямовано бронює лише його, незважаючи на попередження стюардес про те, що в цій частині часто вловимо запах туалету, а люди навколо розмовляють. Проте все це тьмяніє порівняно з єдиною перевагою задніх крісел, вважає експерт, – позаду немає туристів. Співрозмовник пояснив, що одного разу йому довелося терпіти удари в спинку крісла весь політ і з того часу він заприсягся ніколи не повторювати цей досвід.

Крім того, він завжди тішить себе надією, що стюардеси можуть пошкодувати та запропонувати безкоштовне підвищення класу обслуговування. Нагадаємо, що у цьому випадку радять бортпровідниці. Багато залежить від одягу, який вибрав для перельоту пасажир. Також цінується ввічливість у спілкуванні з персоналом та відмова від алкоголю.