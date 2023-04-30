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Турист показав триметрового паразита, який вийшов із нього після поїздки до Таїланду

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист показав триметрового паразита, який вийшов із нього після поїздки до Таїланду

Турист, який відвідав Таїланд, опублікував фото, на якому знято паразит. Триметровий черв’як, за словами автора фото, вийшов із його кишечника.

Тайський медичний експерт Танпхакпхум Дечкасдін зазначив, що, зважаючи на все, на фото знято солітера. Швидше за все, він потрапив в організм постраждалого через вживання свинини або яловичини, що містить цисти.

Лікар перерахував популярні у туристів тайські страви, від вживання яких краще відмовитися, щоб уникнути зараження подібними паразитами.

Турист показав триметрового паразита, який вийшов із нього після поїздки до Таїланду

Найбільш небезпечні, за словами медика, страви, що передбачають вживання сирого або майже сирого м’яса. Серед них – “сой чуд” – щось на зразок тайської версії тартару з яловичини, “ларб”, або різновид тайського салату з фаршу, “лу” – свого роду суп із сирим м’ясом, а також ферментована ковбаса.

“Після перетравлення личинки стрічкового хробака вириваються з кіст і поступово виростають у дорослих хробаків, прикріплюючись до стінок кишечника. Симптоми зараження зрілим стрічковим хробаком можуть включати здуття живота, розлад шлунка, втрату апетиту, нудоту, блювоту і анем.

Ризик зараження паразитами високий і для вегетаріанців, додав медик. Погано вимиті овочі також можуть бути з “сюрпризом” у вигляді яєць глистів, так як добрив для них використовується свинячий гній.

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