Туриста під час селфі вбив слон

Моторошне НП сталося в Уганді під час популярного сафарі-туру: туриста із Саудівської Аравії під час селфі в дикій природі до смерті затоптав слон. Напад стався у вівторок увечері. Про інцидент повідомила влада Мерчісон-Фолс – найбільшого національного парку африканської країни.

Чоловік вирушив у пригодницький тур, який включає спостереження за дикою природою з автомобіля. Екскурсійний автомобіль рухався до міста Аруа, проте було вирішено зупинитись на перерву. Коли турист вийшов з машини, щоб зробити селфі, він повернутися назад не зміг, повідомив представник управління з охорони дикої природи Уганди Башир Хангі. “Вони зупинилися по дорозі, і турист вийшов з машини, але на нього раптом накинувся слон і вбив його на місці”, – йшлося у заяві Хангі.

Адміністрація парку дикої природи розпочала розслідування причин смерті мандрівника та вирішила з’ясувати, чому слон напав на нього. За словами Хангі, вони також розглянуть протоколи безпеки для туристів, які відвідують парк, щоб “уникнути повторення подібних інцидентів”.

Уганда славиться своєю різноманітною дикою природою, включаючи африканських слонів, бегемотів, нільських крокодилів та африканських леопардів. У країні налічується 10 національних парків, 13 заповідників та заказників.

Останніми роками там було зареєстровано кілька нападів тварин, що є чимось нечуваним для східноафриканської країни. У 2018 році леопард схопив та з’їв трирічну дитину в іншому парку на заході країни. Хоча Уганда значною мірою залежить від сафарі-туризму, конфлікти між тваринами та людьми біля деяких національних парків у країні, що не має виходу до моря, почастішали.

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