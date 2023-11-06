В Індії дикий слон напав на таксі з туристами

Дикі тварини «перегороджують дороги та створюють проблеми», зокрема й для туристів, пишуть в індійських ЗМІ. Як повідомляє місцева преса, дикий слон вивів ситуацію в штаті Таміл Наду в Індії на новий рівень: на національній трасі Меттупалаям-Котагірі звір напав прямо на шосе на таксі з туристами.

Інцидент стався, коли туристи прямували до Уті, популярного місця в цьому районі. Зустрівши на дорозі слона, машина зупинилася. Розлючений присутністю автомобіля, слон кинувся до нього, викликавши паніку та страх серед пасажирів та водія. На відео видно, що пасажири швидко покинули машину, щоб забезпечити безпеку. Розлючений слон напав на автомобіль, вирвавши його двері та пошкодивши вікна. Він навіть підняв машину, погрожуючи зіштовхнути її з дороги, а перелякані глядачі кричали і намагалися відволікти слона.

Представники лісового господарства були негайно поінформовані, і врешті-решт їм вдалося вивести слона назад у джунглі. Як вони заявили, цей інцидент є яскравим нагадуванням про потенційні небезпеки, з якими можна зіткнутися на лісових дорогах. Далі вони озвучили основні правила безпеки:

Що робити, якщо ви зустріли на дорозі дику тварину? Якщо ви зіткнулися з дикою твариною на дорозі, дуже важливо подбати про свою безпеку. Зберігайте спокій, залишайтеся всередині автомобіля, уникайте різких рухів та гучних звуків. Якщо тварина наближається, повільно та обережно їдьте заднім ходом, якщо це безпечно. Якщо виїхати неможливо, постарайтеся знайти поблизу безпечне місце або укриття.

Чому дикі тварини виходять на дороги? Дикі тварини, такі як слони, часто виходять на дороги в пошуках їжі або через посягання на довкілля. Населені пункти та сільськогосподарська діяльність можуть змушувати їх освоювати альтернативні райони у пошуках засобів для існування.

Чи поширені такі інциденти в Індії? Зустрічі між дикими тваринами та транспортними засобами не є рідкістю в Індії. Різноманітна популяція диких тварин країни і широка мережа доріг, що проходять через природне довкілля, можуть збільшити ймовірність таких зустрічей. Рекомендується виявляти обережність під час подорожі місцями, де можна побачити дику природу.