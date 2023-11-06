Всі розділи
ГоловнаІндіяВ Індії дикий слон напав на таксі з туристами
ІндіяТуризм

В Індії дикий слон напав на таксі з туристами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії дикий слон напав на таксі з туристами

Дикі тварини «перегороджують дороги та створюють проблеми», зокрема й для туристів, пишуть в індійських ЗМІ. Як повідомляє місцева преса, дикий слон вивів ситуацію в штаті Таміл Наду в Індії на новий рівень: на національній трасі Меттупалаям-Котагірі звір напав прямо на шосе на таксі з туристами.

Інцидент стався, коли туристи прямували до Уті, популярного місця в цьому районі. Зустрівши на дорозі слона, машина зупинилася. Розлючений присутністю автомобіля, слон кинувся до нього, викликавши паніку та страх серед пасажирів та водія. На відео видно, що пасажири швидко покинули машину, щоб забезпечити безпеку. Розлючений слон напав на автомобіль, вирвавши його двері та пошкодивши вікна. Він навіть підняв машину, погрожуючи зіштовхнути її з дороги, а перелякані глядачі кричали і намагалися відволікти слона.

Представники лісового господарства були негайно поінформовані, і врешті-решт їм вдалося вивести слона назад у джунглі. Як вони заявили, цей інцидент є яскравим нагадуванням про потенційні небезпеки, з якими можна зіткнутися на лісових дорогах. Далі вони озвучили основні правила безпеки:

Що робити, якщо ви зустріли на дорозі дику тварину? Якщо ви зіткнулися з дикою твариною на дорозі, дуже важливо подбати про свою безпеку. Зберігайте спокій, залишайтеся всередині автомобіля, уникайте різких рухів та гучних звуків. Якщо тварина наближається, повільно та обережно їдьте заднім ходом, якщо це безпечно. Якщо виїхати неможливо, постарайтеся знайти поблизу безпечне місце або укриття.

Чому дикі тварини виходять на дороги? Дикі тварини, такі як слони, часто виходять на дороги в пошуках їжі або через посягання на довкілля. Населені пункти та сільськогосподарська діяльність можуть змушувати їх освоювати альтернативні райони у пошуках засобів для існування.

Чи поширені такі інциденти в Індії? Зустрічі між дикими тваринами та транспортними засобами не є рідкістю в Індії. Різноманітна популяція диких тварин країни і широка мережа доріг, що проходять через природне довкілля, можуть збільшити ймовірність таких зустрічей. Рекомендується виявляти обережність під час подорожі місцями, де можна побачити дику природу.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В аеропорту Гамбурга зупинили авіасполучення через озброєного чоловіка

Німеччина
В аеропорту Гамбурга імені Гельмута Шмідта призупинено авіасполучення через...

У Туреччині група туристів впала в колодязь, 1 загинув

Туреччина
Прогулянка мальовничими місцями провінції Анталія завершилася трагедією — п'ять...

В Австралії туристка вибігла на злітну смугу, щоб зупинити літак

Австралія
Жінку заарештували в аеропорту Канберри після того, як вона...

У Португалії туриста заарештували через склянку гранатового соку

Португалія
Як повідомляє The Straits Times, у Португалії турист попросив...

Пілота американської авіакомпанії звинувачують у “збройному нападі на капітана”

США
Пілот посперечався з командиром повітряного судна та напав на...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму