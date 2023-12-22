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ТуризмШрі-Ланка

На Шрі-Ланці слон напав на авто з туристами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Шрі-Ланці слон напав на авто з туристами

На Шрі-Ланці слон напав на автомобіль із туристами з Австралії. Він розбив хоботом вікно машини та забрав у туристів їжу.

Слон вийшов на дорогу саме в той момент, коли авто з австралійською сім’єю проїжджало повз. Мабуть, його привернув запах їжі — люди якраз перекушували сендвічами та картоплею фрі.

Розбивши скло, слон заходився шукати хоботом їжу на задньому сидінні, і водій порадив туристам дати йому щось.

Батько сімейства згодував тварині сендвіч та ще гарячу картоплю фрі, після чого злякані туристи поспішили піти на безпечну відстань.

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