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Слон затоптав туристку з Іспанії під час сафарі у Кенії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Слон затоптав туристку з Іспанії під час сафарі у Кенії

Туристка з Іспанії постраждала під час прогулянки сафарі в Кенії, передає Ultima Hora.

Мешканка Майорки Елі Фернандес приїхала до Африки у весільну подорож і розраховувала провести незабутню відпустку. Однак не забуде вона його не через позитивні враження.

Як Елі розповіла у своєму відео в TikTok, вона зазнала нападу слона і дивом залишилася живою. Разом із чоловіком вони відпочивали у таборі Елатія Мара, коли до них підійшов співробітник готелю та сказав, що на стоянці гуляють дикі тварини. Він порадив туристам підійти ближче, щоб краще їх розглянути.

“Піднявшись на пагорб, я побачила сім’ю слонів, і один з них одразу побіг до нас”, – розповіла Фернандес.

Дівчина впала, і тварина почала її топтати. Слон кілька разів ударив туристку.

“У мене болять груди і область лівої нирки. Усюди садна і синці. Я в шоці. З огляду на те, що ця тварина важить тонну, не знаю, як у мене нічого не зламалося”, – зазначила іспанка.

До речі, адміністрація готелю запропонувала молодятам безкоштовне вино як компенсацію за пережите.

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