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Підняв на бивні: розлючений слон напав на автобус із туристами до ПАР (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Підняв на бивні: розлючений слон напав на автобус із туристами до ПАР (Відео)

Слон напав на автобус із туристами і мало не перевернув його під час сафарі у національному парку Піланесберг у ПАР. Інцидент потрапив на відео, повідомляє Daily Mail.

На кадрах відео відображено, як слон значних розмірів піднімає бивнями автобус із туристами та кидає на землю. Люди не можуть протистояти гіганту, їм залишається лише безпорадно спостерігати за тим, що відбувається.

Зрештою, водій автобуса, якому вдалося зберегти спокій, зміг домовитися зі слоном за допомогою жестів. Тварина пішла з дороги, але продовжила спостерігати за людьми.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту ніхто з людей фізично не постраждав, проте їхній психологічний стан після подорожі, що запам’ятовується, не коментується.

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