Три моторошні зіткнення пасажирських літаків

Літаки потрапляють у катастрофи вкрай рідко, але таке трапляється. Шанс потрапити у надзвичайну ситуацію, за статистикою, становить один проти 52 млн, натомість ризик загинути в час падіння літака прагне максимального. “ДІП” розповість про три страшні аварії пасажирських літаків.

Зіткнення над Боденським озером

Зіткнення двох літаків сталося 1 липня 2002 року. Над територією Німеччини зіткнулися чартерний Ту-154, який належав компанії «Башкирські авіалінії» та вантажний Боїнг-757, що прямував до Нідерландів. У той день літаком Ту-154 летіли 52 школярі, які вирушили на відпочинок до Іспанії за успішне навчання.

Причиною катастрофи стала помилка диспетчера зі Швейцарії Пітера Нільсена. Він перебував у диспетчерській один, а частина систем стеження не працювала. Чоловік дав пілотам вказівку знижуватись. Система захисту від зіткнення спрацювала, але пілоти поклалися на диспетчера. Німецький колега Нільсена помітив помилку, але 11 його дзвінків залишилися без відповіді.

Після аварії Нільсена було відсторонено від служби.

Авіакатастрофа над Гранд Каньйоном

Ця трагедія сталася понад шістдесят років тому. 30-го червня 1956 року сталася катастрофа, яка забрала життя понад 100 пасажирів. Така кількість жертв сталася вперше за всю історію цивільної авіації.

Ця історія навпаки підтверджує, що робота диспетчерів таки необхідна. Коли вона ще не була налагоджена, екіпаж літаків DC-7 та L-1040-54-80 вирішив відійти від намічених курсів, щоб помилуватися красою Гранд Каньйону.

Ішов дощ, тож пілотам довелося ухилятися від грозових хмар і протистояти зустрічному вітру. У результаті літаки зіткнулися і розлетілися на уламки в повітрі і впали на землю. Жертвами стали усі 128 осіб.

Внаслідок трагедії владі довелося змінити правила польотів цивільної авіації та побудувати більше радіолокаторів на землі, щоб уникнути подібних випадків.

Смертоносне зіткнення в Індії

У трагедії неподалік міста Чархі Дадрі в Індії 12 листопада 1996 року загинуло 349 людей. Пілоти казахського повітряного судна неправильно зрозуміли вказівки диспетчера і протаранили арабський Боїнг.

Катастрофа трапилася через два чинники: недосвідченість екіпажу Іл-76 та недостатнє знання пілотами англійської мови. Казахський літак зайняв неправильну висоту, і це стало фатальною помилкою.

Дивно, але навіть після падіння кілька людей залишилися живими. Проте травми не дозволили їм дочекатися приїзду швидкої.