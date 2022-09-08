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Тайвань відновить безвізовий в’їзд для деяких країн. Карантин залишається

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Тайвань відновить безвізовий в'їзд для деяких країн. Карантин залишається

Центр управління епідемією Тайваню зробив заяву про повернення процедури безвізового в’їзду на острів туристів із країн-«дипломатичних союзників». При цьому триденний карантин та ПЛР-тести після прибуття залишаться обов’язковими ще якийсь час, як і поточний ліміт у 50 000 іноземців на тиждень.

Тайвань зберіг свої правила в’їзду та карантину в силі, тоді як на більшій частині решти Азії вже послабили або повністю скасували їх. Останнє пом’якшення було у червні, коли влада скоротила ізоляцію після прибуття з семи днів до трьох.

З початку року Тайвань повідомив про більш ніж 5,3 мільйона випадків коронавірусу всередині країни, викликаних штамом «Омікрон». Але оскільки 99 відсотків з інфікованих не виявляють жодних симптомів або хворіють у легкій формі, уряд відмовився від посилення обмежень у рамках «нової тайванської моделі».

Протягом усієї пандемії як тайванським громадянам, і іноземцям, не заборонялося залишати країну, та був повертатися назад, але за умови проходження карантину вдома чи готелі.

З наступного понеділка, 12 вересня, Тайвань відкриває безвізовий в’їзд для мандрівників із США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, країн Євросоюзу та дипломатичних союзників.

До 2020 року острів користувався популярністю переважно у туристів з Азії, а серед найважливіших ринків лідирували Японія, Південна Корея та країни Південно-Східної Азії.

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