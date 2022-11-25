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Туризм

Тайвань почав розвивати туризм для літніх людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тайвань почав розвивати туризм для літніх людей

Бюро у справах туризму Тайваню розповіло про нову ініціативу “Золоті роки” із залучення більшої кількості мандрівників похилого віку, передає Radio Taiwan International.

Заступник голови бюро Лінь Сінь-жень повідомив, що Тайвань є найкращим місцем для людей похилого віку, які хочуть займатися активним відпочинком і залишатися психічно і фізично здоровими. А ініціатива бюро зосереджена на екології, культурі та якості життя.

Експерт додав, що уряд покращує інфраструктуру, розміщення та транспортні послуги, щоб зробити місця більш доступними та зручними для людей похилого віку.

Лінь також зазначив, що сфера послуг для літніх процвітає і має значний невикористаний потенціал. Він підкреслив, що внутрішні поїздки Тайванем серед літніх громадян минулого року оцінювалися в 1,3 мільярда доларів. Лінь сказав, що його відомство готове використати цю нішу туристичного ринку.

Такі зусилля робляться у відповідь старіння населення в усьому світі. За даними уряду, до 2025 року кожен п’ятий тайванець буде старшим 65 років.

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