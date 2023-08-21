Таїланд вражений новою напастю: виявлений вірус виявився смертельним, вже захворіло 970 тисяч людей

Таїланд уражений новою напастю — цього разу небезпечним вірусом, на який захворіли вже 970 тис. осіб і є смертельні випадки. Про це б’ють сполох тайські чиновники від медицини. Цією напастю виявився «звичайний» грип. Але туристів і громадян країни попереджають про його «висококонтагіозну» природу.

Департамент охорони здоров’я з контролю за захворюваннями Таїланду (DDC) оприлюднив тривожну статистику: щорічні цифри зараження на грип цього року перевищили 970 000 осіб — це різке збільшення, цифра втричі перевищує торішню величину.

“Це свідчить про висококонтагіозну природу сезонного грипу”, – попередило туристів відомство. Є й летальні наслідки, у тому числі 39-річний чоловік, щоправда «з ускладненнями, спричиненими як алкоголізмом, так і хронічним захворюванням печінки».

За традицією, керівництво Департаменту закликало мити руки і носити маски — поки тільки тих, у кого виявляються симптоми інфекції грипу. Також усім порадили пройти вакцинацію. «Штам H1N1, який вражає населення Таїланду понад 14 років, продовжує домінувати серед зростаючих випадків грипу. Цей вірус не є аномально небезпечним», – заявили медики. Також вони заперечують «циркулюючі чутки», що передбачають зв’язок між тяжкими симптомами грипу та наслідками ковіда та вакцинації від ковіда.

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