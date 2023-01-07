Таїланд приголомшив усіх туристів: влада вирішила запровадити нові обмеження на в’їзд у королівство

Заплановане повернення китайських туристів принесе туристам нове посилення ковідних заходів. Принаймні Таїланд вже приголомшив усіх туристів звісткою про те, що влада вирішила запровадити нові обмеження на в’їзд до королівства, і знову звернутися до антиковідних бар’єрів. Згідно з пропозицією МОЗ, будь-який турист на в’їзді повинен буде надати доказ того, що до прибуття він отримав як мінімум дві дози вакцини. І, хоча міру планують ввести через китайців, що повертаються, її будуть застосовувати до туристів усіх національностей.

За фактом, тайське МОЗ планує знову ввести стару вимогу про в’їзд на тлі побоювань, що китайські туристи завезуть до Таїланду велику кількість випадків Covid-19. Причому глава відомства Анутін Чарнвіракул не уточнив, коли міра набуде чинності, але цілком можливо, це відбудеться вже десь до 12 січня, коли перший рейс із Китаю до Таїланду має прибути до бангкокського аеропорту Суварнабхумі.

Втім, поки що запровадження цього заходу не підтверджено. Вимога про вакцинацію та інші заходи спочатку повинні бути схвалені Кабінетом міністрів і є слабка надія, що вони все ж таки не пройдуть цей бар’єр. Як і інші пропозиції, на кшталт повернення обов’язкового Covid-страхування та повернення маскового режиму у громадському транспорті та у громадських місцях.