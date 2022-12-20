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ТаїландТуризм

Таїланд накрила негода: у Сіамській затоці сталася аварія корабля

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд накрила негода: у Сіамській затоці сталася аварія корабля

За останню добу у Таїланді різко зіпсувалася погода. Сильно похолодало у Бангкоку. Пориви вітру до 15 м/с остудили Паттаю. А на Пхукеті зливи псують туристам відпускні дні. Редакція TourDom.ru дізналася про подібність.

Метеорологічна служба Таїланду оголосила, що у низці регіонів країни склалася небезпечна ситуація внаслідок різкого похолодання. Холодний фронт прийшов із боку Китаю 18 грудня.

Як повідомляють тайські ЗМІ, у Сураттані вчора і сьогодні було припинено всі човнові перевезення через високі хвилі та бурхливе море з материка на острови Самуї, Тао і Панган, які вважаються популярними туристичними напрямками. Через повінь перервано залізничне сполучення з півднем Таїланду.

В результаті шторму в Сіамській затоці, за 20 миль від узбережжя, в провінції Прачуапкхірікхан в ніч проти 19 грудня затонув корабель ВМС Таїланду. Близько трьох десятків моряків із 106 членів команди, ймовірно, втопилися, рятувально-пошукові роботи продовжуються.

На Андаманському морі також хвилі до 4 і більше метрів, через що зупинено пересування суден у прибережній зоні. Зливи обрушилися на Пхукет і провінцію Крабі.

У центральних та північних районах країни температура повітря опустилася на 6–8 градусів, а у високогір’ї можливі заморозки. Згідно з останнім прогнозом погоди від Департаменту метеорології, температура в Бангкоку та його околицях може впасти до 14 °C.

У Паттаї друга доба поривчастий вітер до 15 м/с. Незважаючи на це, відпочиваючі не покинули міських пляжів. Мінлива хмарність та зниження температури лише трохи остудили загоряючих. А невеликі хвилі дозволяли сьогодні досить комфортно купатися, як стверджують відпочиваючі.

Синоптики очікують на зміни погодних умов після 20 грудня.

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