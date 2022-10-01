Стюардеса розповіла про саме брудне і негігієнічне місце в літаку

Колишня стюардеса Джейн розповіла, в яких місцях літака вам слід бути особливо обережними, коли доходить до мікробів.

Найнегігієнішим місцем виявився не туалет. Виявилося що підноси на сидіннях є основними джерелами бактерій:

«Вони можуть виглядати досить чистими, але піддони у спинках сидінь — великі осередки мікробів.

Піддони для спинок сидінь зазвичай не чистять між посадками, особливо при коротких пересадках».

Бортпровідниця закликає людей брати із собою в літак антибактеріальні серветки, щоб захистити себе від будь-яких бактерій та бруду, оскільки іноді ці частини літака не завжди очищаються між рейсами.

Експерт із подорожей пояснив, що «глибоке прибирання проводиться вночі або під час планового технічного обслуговування».

За словами стюардеси, замість того, щоб ставити на підноси напої та закуски, попередній пасажир міг міняти підгузки або спати на ньому.

Докладно описуючи інші області, на які слід звернути увагу, Джейн нагадує пасажирам, що ремені безпеки можуть бути ще одним джерелом мікробів, оскільки до них регулярно торкаються різні люди.

“Також протріть пряжки сидінь і підголовники біля проходу, тому що ви ніколи не знаєте, які пальці могли торкнутися їх, перш ніж ви сіли на борт”, – додає вона.