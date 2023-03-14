Стюардеса розповіла про наслідки відвертості колег у TikTok

Соціальні мережі затребувані представниками різних професій: видання The Sun пише, що деякі стюардеси надто відверті у своїх постах — вони розкривають таємниці, про які краще промовчати.

Автор однієї зі статей популярного британського таблоїду, яка є бортпровідницею, пояснює, чому стюардеси не повинні ділитися всіма подробицями своєї роботи в TikTok, адже в майбутньому авіакомпанії можуть обмежити активність своїх співробітників у соцмережах.

“Приміром, у соцмережах є багато відеороликів про зони для сну бортпровідників у літаках, — розмірковує стюардеса. – Про те, де і коли ми відпочиваємо, і якщо пасажири дізнаються, як потрапити в ці місця, можуть виникнути проблеми. TikTok став майже ідеальним ресурсом для людей, яким потрібна інформація.

Крім того, якщо люди знатимуть, як отримати доступ до кабіни пілота або навчитися керувати певними системами на борту літака, вони зможуть використовувати цю інформацію так, як захочуть. Не завжди на користь іншим”.

Продовжуючи тему видання додає, що багато авіакомпаній мають власні відділи, які займаються пошуком подібних відео в соціальних мережах та їх видаленням.

Авіакомпанії теж не заохочують найсоціальніших бортпровідників: за інформацією автора блогу, нещодавно двох дівчат було звільнено за те, що вони знімали для TikTok, одночасно обслуговуючи пасажирів з візком для бортового харчування.

“Також надмірна активність у соцмережах може звести до мінімуму вашу особисту безпеку, якщо всі знатимуть, хто ви і де працюєте. Якщо ви викладатимете кожен свій крок у мережу, переслідувачам буде легше відслідковувати вас.

Нам порадили тримати нашу особистість у секреті і робити контент якомога конфіденційнішим, тому що кібербезпека стає все більш важливою проблемою для всіх”, – ділиться стюардеса з читачами The Sun.

Інформаційний ресурс доповнює, що авіакомпанії зацікавлені в роботі тільки з тими, хто забезпечуватиме комфорт та безпеку пасажирів, а не з тими, хто загрожуватиме безпеці клієнтів та своїх колег.

І насамкінець порада від досвідченої стюардеси всім, хто думає про те, щоб стати бортпровідником: “Переконайтеся, що ви робите це з важливих для вас причин, а не лише для того, щоб підвищити свою популярність у соціальних мережах”.