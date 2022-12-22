Стюардеса розкрила секрет, як у літаку отримати безкоштовні напої

На безкоштовні напої на борту літака туристи можуть розраховувати у кількох випадках. Їх перерахувала колишня стюардеса Шон Кетлін, яка працювала в авіакомпанії 7 років.

У розмові зі Sfgate вона розповіла про перший спосіб: «Одна річ, яку я люблю говорити людям, вона є елементарною. Потрібно просто сказати: “Привіт, як твій день?” Добре, коли туристи доброзичливі та шанобливі до бортпровідників, бо це допоможе мандрівникам розраховувати на додаткове обслуговування».

Другим ефективним способом отримати безкоштовний напій – зробити недорогий подарунок стюардесам, який точно «прилюбує» їх. Це може бути шоколад, цукерки чи чайові. «Я гарантую, що ви отримаєте безкоштовні напої, якщо зробите це на знак подяки. На сто відсотків», – повідомила вона.

Стюардеса американського лоукостера JetBlue раніше теж висловилася з цього питання. У розмові з The Points Guy експерт повідомила, що одяг туриста теж впливає на бажання персоналу подати безкоштовні напої. «Презентація має значення. Я не кажу, що ви потрапите до салону преміум-класу іншої авіакомпанії тільки через те, як ви одягнені. Тим не менш, ви можете контролювати, як вас сприймають і як ви себе подаєте. Добре виховані пасажири підвищують свої шанси на те, що візок із напоями кілька разів зупиниться біля їхнього місця, коли їм захочеться щось випити», — поділилася фахівець.

За словами іншої стюардеси, також є засоби отримати безкоштовні закуски на рейсі. Так, 26-річна Лара Енджелл, стюардеса британської авіакомпанії Virgin Atlantic, розповіла, що навіть пасажири економ-класу можуть розраховувати на безкоштовну їжу без грошей. «Якщо турист з економ-класу скаже, що йому не сподобалася закуска, один з нас може просто зазирнути в клас обслуговування вище і взяти звідти щось перекусити. Наприклад, в економкласі у нас не було трав’яного чаю, але якщо один пасажир просив про нього, ми могли просто піти і принести його звідти», — зазначила бортпровідниця.