Стюардеса повідомила чому пасажири не повинні замовляти каву на борту

Авіамандрівникам ніколи не треба просити стюардес принести каву на борту, т.к. приготування саме цього напою дратує персонал найбільше. Про інші причини невдоволення замовленням напою розповіла стюардеса із 20-річним стажем Мадлен Дойл.

У розмові з Travel+Leisure вона пояснила, що напої з кофеїном мають такий же вплив на організм, як алкоголь під час польоту. Вживання кави перед польотом може призвести до частих походів у туалет, а зневоднення викликає підвищену потребу у туалеті. Кофеїн також може викликати головний біль та безсоння, що не стає проблемою, якщо турист намагається заснути під час польоту.

Так, Кевін Кван, автор роману «Божевільні багаті азіати», який раніше активно подорожував світом, розповів, чому він ніколи не п’є каву в літаках. Крім алкоголю, знаменитий турист також уникає вживання кофеїну. «Я також взагалі не вживаю кофеїну. Я маю свій ритуал», — повідомив він.

Відмова від кави також допоможе пасажирам уникнути зміни часових поясів. Наприклад, Саманта Браун, яка заробляє на життя подорожами як телеведуча, розповіла, що ключ до запобігання зміні часових поясів починається за кілька днів до подорожі.

«Я намагаюся обмежити споживання кофеїну за кілька днів до від’їзду в поїздку, тому він повністю виходить із мого організму, коли я приземляюся. Я намагаюся чекати, щоб не пити напої з кофеїном, поки я не зумлію, і саме тоді я дозволяю собі подвійний еспресо. Кофеїн сильно впливає на мій організм… Ми всі ненавидимо подавати каву — я не впевнена, що стюардеси мають інше почуття», — повідомила вона.

У свою чергу, стюардеса підтвердила цю думку у розмові з виданням: «Незважаючи на все те, що виводить із себе бортпровідницю, пасажири часто змінюють свою думку про те, яку каву вони хочуть замовити. Спочатку вони кажуть, що хочуть чорний, тож ми подаємо їм чорний. Тоді вони кажуть, що ні, вони хочуть вершків та цукру. У будь-якому випадку, це все погана кава, яка різниця, як ви її п’єте?»