Туристам повідомили про їхні помилки в магазинах Duty Free, які можуть коштувати грошей

Скоротити час у магазинах Duty Free – один із найпопулярніших способів наблизити час вильоту літака. Незважаючи на те, що можна заощадити, не сплачуючи податки чи мита на певні товари, є деякі моменти, які можуть коштувати пасажирам часу та грошей. Їх перерахувала директор Insubuy та частий авіамандрівник Нарендра Хатрі в інтерв’ю Stuff NZ.

Отже, які помилки можуть коштувати гроші туристу?

Насправді вартість деяких товарів у Duty Free може бути навіть дорожчою, ніж у магазинах за межами аеропорту, тому важливо не помилитися з покупкою і не переплачувати. Корисно знати, які товари зазвичай дешевші у д’юті фрі, а які зрештою обійдуться вам дорожче. По-перше, алкоголь та цигарки зазвичай завжди дешевші, і це основні товари, якими мандрівники запасаються при проходженні через аеропорт. По-друге, такі речі, як їжа, ліки та електроніка, часто коштують дорожче. Аеропорти часто завищують ці ціни, щоб спробувати максимально використовувати свою аудиторію, яка не має альтернативних варіантів, коли вона знаходиться в терміналі. «Постарайтеся якомога уникати покупок закусок, ліків, що відпускаються без рецепта, та аксесуарів для подорожей, таких як навушники та подушки для шиї, в магазині безмитної торгівлі, якщо можете», – таку пораду дала Нарендра Хатрі.

Ще один предмет, який без необхідності пасажирам в аеропорту купувати не варто через дорожнечу — це вода, яка може коштувати дуже дорого у магазинах безмитної торгівлі. Наприклад, колишня стюардеса Аріна Блум розповіла Yahoo News, як пасажири можуть безкоштовно отримувати воду в аеропортах. Ви не можете проносити рідини через систему безпеки, але ніхто не каже, що ви не можете взяти порожню пляшку. У більшості аеропортів багато фонтанчиків, і в багатьох є спеціальний насос для швидкого наповнення пляшок. Крім того, щоб ваша пляшка була повна під час польоту, просто попросіть стюардесу поповнити її. Якщо вам пощастить, вони можуть навіть покласти в неї кригу», – повідомила вона.

Окрім переплати за речі, пасажири можуть затриматися Duty Free. Тому вони мають точно знати, чого очікувати від відвідування магазину в аеропорту. Експерти також радять пасажирам заздалегідь прикинути ціни на товари, що їх цікавлять, оскільки порівняння цін на товари може забрати дорогоцінний час, якщо йдеться про обмежений час на перебування в магазині.

Мандрівники також повинні завжди мати при собі паспорт та посадковий талон, оскільки їх можуть попросити співробітники магазинів безмитної торгівлі. Це робиться для того, щоб співробітники аеропорту знали, куди прямують пасажири. Наприклад, у деяких країнах від туриста можуть вимагати повернення ПДВ із покупок. «Крамати безмитної торгівлі можуть продавати товари, щодо яких призупинено акцизи, мита або ПДВ, зазвичай алкоголь і тютюн. Продажі в магазинах безмитної торгівлі суворо контролюються, і Управління з податкових та митних зборів Великобританії вимагає, щоб ці торгові точки знали, куди прямує пасажир, перш ніж здійснювати продаж», — таке попередження значиться на сайті відомства.