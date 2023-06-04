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У Туреччині обурилися захмарними цінами в аеропорту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Грабіж Стамбульського аеропорту викликало обурення в Туреччині

Аеропорт Стамбула вирішив підзаробити на туристах, причому найбезсоромнішим чином. Так, що навіть у Туреччині обурилися захмарними цінами в цьому аеропорту для пасажирів. Турецькі туристичні ЗМІ зафіксували, що транзитний сервіс для туристів в аеропорту Стамбула став конкурувати із вартістю самих авіаквитків.

За поданою ними інформацією, тільки самі ціни на послуги VIP-залу, які пропонують пасажирам, стали порівнянними з вартістю авіаквитків. Вартість даної послуги на особу становить понад 325 доларів США.

Але це не межа – ціни на деякі комплексні тарифи на транзитні послуги стартують від 500 “баксів”. Послуга включає зустріч пасажирів, доступ до VIP-залу, супровід до виходу, швидкий паспортний контроль та отримання багажу при необхідності.

Нагадаємо, що і звичайним туристам, які прямують лише до Анталії, раніше рекомендували забути про слово «дешево» стосовно Туреччини, а також не купувати нічого в аеропорту. Ціни в повітряній гавані Анталії є позамежними — при цьому не тільки на їжу, що частково очікувано, а й на інші потреби.

«Перекус в аеропорту став золотим. Помите яблуко за 2 Euro, помитий банан – аналогічна ціна» – каже блогер. Пляшечка мінералки при цьому коштуватиме 4 євро, каву — 8, газування або апельсиновий сік — 6 євро. Також туристам не радять купувати «сімку з інтернетом» негайно після прибуття в аеропорт та й у дьюті-фрі ціни «кусаються».

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