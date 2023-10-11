Туристам розповіли, чому слід уникати покупок в аеропорту

Тимчасовий проміжок, коли пасажири вже пройшли перевірку на безпеку, а до оголошення посадки ще достатньо часу, в аеропортах називають “золотою годиною” – тоді вони найбільш схильні до необдуманих покупок.

Подорожують літаком найчастіше нарікають на вартість авіаквитка, вважаючи це основною статтею витрат під час поїздки. Проте політ літаком таїть у собі чимало менш очевидних витрат.

Вартість дороги до аеропорту, плата за в’їзд на його територію, тариф на паркування, напої та перекушування, товари duty free та багато інших витрат здатні звести нанівець всю економію на вартості безпосередньо авіаперельоту.

Тому пасажирів закликають максимально уникати покупок чогось в аеропорту, якщо в цьому немає крайньої потреби.

Їжа та напої

Меню яскраво освітлених мережевих ресторанів виглядає особливо спокусливим в очах мандрівників на тлі стресу, пов’язаного з проходженням контролю за безпекою та іншими обов’язковими процедурами в аеропорту. Причому з великою ймовірністю вони ніколи не харчувалися б у аналогічних закладах у місті, тим більше за завищеними цінами – в аеропорту їжа та напої завжди дорожчі.

І аеропорти чудово знають про це – не дарма ж менеджери з маркетингу назвали “золотою годиною” період, коли пасажири вже пройшли перевірку на безпеку, але до оголошення посадки ще багато часу, тому вони просто тиняються терміналом, легко піддаючись на рекламу.

Додаткові послуги

Хтось може захотіти додатково запакувати свій багаж, а комусь в аеропорту несподівано може знадобитися якась дрібниця на кшталт подушки для подорожей, нових навушників чи сонцезахисного крему. Але все це можна взяти з дому або купити дешевше у місті напередодні вильоту. Дещо, навпаки, буде дешевшим купити вже на місці прибуття, як, наприклад, засоби догляду за собою.

Зрозуміло, у деяких випадках магазини duty free справді є справжнім порятунком. Наприклад, якщо вам банально знадобиться пляшка води, яку заборонено проносити через контроль на безпеку, як і решта рідин об’ємом понад 100 мілілітрів. Також іноді там дійсно бувають вигідні пропозиції на алкоголь або косметику, але більшість витрат там все ж таки є абсолютно необов’язковими, і їм варто чинити опір щосили.

Чи можна пройти через аеропорт, нічого не витративши?

Щоб дістатися від входу в аеропорт до виходу на посадку, не витративши ні копійки, потрібне серйозне планування та витримка, а також чітке розуміння того, чи дійсно вам потрібні цей товар, чи ця послуга, або ж це просто “хотілка”, від якої можна відмовитися. яку можна замінити чимось взятим із собою з дому.

Наприклад, вам ніяк не вдасться відмовитись від транспортних витрат до аеропорту. Тим не менш, дорогу поїздку на таксі або трансфер від аеропорту в більшості випадків можна замінити дешевшим громадським транспортом.

Якщо ви плануєте робити покупки в мережевих магазинах або кафе, в яких діють різні програми лояльності (бали, ваучери тощо), це також буде непоганим способом заощадити в аеропорту.

Порожню пляшку можна наповнити питною водою у спеціальних фонтанчиках у терміналі, проте змушені констатувати, що така розкіш є далеко не в усіх аеропортах. Щодо їжі, то завжди можна прихопити з собою з дому бутерброд, яблуко, шоколадний батончик або будь-який інший дозволений для провезення в ручній поклажі снек.

У duty free радимо заходити лише тоді, коли вам справді потрібен той чи інший товар. При цьому радимо заздалегідь вивчити, скільки він коштує в магазині за місцем вашого відбуття/прибуття, адже, попри думку, більшість товарів у магазинах в аеропорту насправді не коштують дешевше.