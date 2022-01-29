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Стало відомо, на скільки поповнився бюджет Києва з туристичного збору

Євгеній Подольський

Незважаючи на пандемію та карантинні обмеження до бюджету столиці за 2021 рік надійшло 76 млн грн туристичного збору, що свідчить про успішний розвиток туристичної сфери у місті.

Як передає Укрінформ, про це розповіла депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та громадських комунікацій Вікторія Муха, повідомляє прес-служба Київради.

За словами Мухи, туристична сфера Києва дає рекордні фінансові показники, що свідчить про успішний розвиток галузі туризму у столиці.

«Туризм є перспективним напрямком, який потрібно розвивати. Тому міська влада продовжуватиме працювати над покращенням іміджу Києва як туристичного міста з метою збільшення кількості туристів. За минулий рік столиця отримала 76 млн. грн. надходжень туристичного збору до місцевого бюджету, що є рекордним показником порівняно з попередніми роками. Це свідчить про успішну реалізацію політики розвитку туризму та об’єднання зусиль із громадським сектором», — сказала депутат.

За її словами, незважаючи на те, що можливості для пересування та подорожей у світі обмежені через пандемію, Київ, за попередніми даними, відвідали 900 тисяч іноземних та понад 2 мільйони внутрішніх туристів.

«Цьому сприяють історична спадщина, краса та велич нашого Києва, підтримка містом різноманітних культурних та мистецьких заходів, а також популяризація та розповсюдження якісного культурно-мистецького продукту для задоволення потреб як киян, так і гостей столиці. Відтак міська влада продовжить докладати необхідних зусиль для ефективного розвитку Києва як прогресивного та туристично привабливого міста», — зазначила Муха.

Депутат додала, що пріоритетними напрямками подальшої діяльності у сфері туризму цього року було визначено історико-культурний, подійний, медичний, діловий та гастрономічний туризм.

Як повідомлялося, Україну у 2021 році найбільше відвідували туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США.

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