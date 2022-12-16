Ще одна країна оподаткує туристів, поширивши податок на цілий континент

Ще одна країна запланувала оподаткувати туристів у 2023 році, причому це країна, що поширюється на цілий континент. Йдеться, звичайно, про Австралію, де вперше планують ввести плату з туристів, правда поки що лише за відвідування лише деяких найбільш популярних пам’яток країни і лише на Північній території Австралії. Втім, згодом влада обкладе туристів податком повсюдно.

Як повідомляє місцева преса, йдеться насамперед про перепустки до національних парків, які будуть введені, починаючи з квітня 2023 року. Плату стягуватимуть як із внутрішніх, так і з іноземних туристів. Усього новий перепустку потрібно, щоб відвідати 50 з 85 національних парків Північної території. Причому сплатити можна буде денний, тижневий та «відкритий» варіант відвідування.

Такі парки включають заповідник берегової смуги річки Аделаїда, заповідник Ілламурта-Спрінгс, національний парк Мері-Рівер та національний парк Ватарка, де багато популярних природних пам’яток. Ціна денного пропуску – 10 місцевих доларів.

«Доходи від зборів будуть інвестовані в захист, обслуговування та безпеку наших парків та створення нових вражень для відвідувачів», – заявила виконавчий директор парків та дикої природи Саллі Іган. Загалом місцеві експерти виступають швидше за, зазначаючи, що міра необхідна, тому що туристи часто залишають «купи сміття».

Нагадаємо, що в Туреччині остаточно і безповоротно вирішили обкласти туристів податком уже з Нового року – більше перенесення термінів початку цього способу поповнення бюджету не буде (до цього туристичному бізнесу та громадськості вдавалося його переносити вже 2 рази). Подробиці про запровадження податку з туристів у Туреччині, який почне стягуватися з січня 2023 року, представили турецькі ЗМІ, посилаючись на спільне комюніке, опубліковане в Офіційному віснику уряду Ердогана. Це погана новина для туристів, оскільки туристичний сектор очікував, що податок буде відкладено ще на рік. Втім, експерти вважають, що на попит з боку європейських туристів це не вплине. Подробиці читайте за цим посиланням.