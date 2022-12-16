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АвстраліяТуризм

Ще одна країна оподаткує туристів, поширивши податок на цілий континент

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ще одна країна оподаткує туристів, поширивши податок на цілий континент

Ще одна країна запланувала оподаткувати туристів у 2023 році, причому це країна, що поширюється на цілий континент. Йдеться, звичайно, про Австралію, де вперше планують ввести плату з туристів, правда поки що лише за відвідування лише деяких найбільш популярних пам’яток країни і лише на Північній території Австралії. Втім, згодом влада обкладе туристів податком повсюдно.

Як повідомляє місцева преса, йдеться насамперед про перепустки до національних парків, які будуть введені, починаючи з квітня 2023 року. Плату стягуватимуть як із внутрішніх, так і з іноземних туристів. Усього новий перепустку потрібно, щоб відвідати 50 з 85 національних парків Північної території. Причому сплатити можна буде денний, тижневий та «відкритий» варіант відвідування.

Такі парки включають заповідник берегової смуги річки Аделаїда, заповідник Ілламурта-Спрінгс, національний парк Мері-Рівер та національний парк Ватарка, де багато популярних природних пам’яток. Ціна денного пропуску – 10 місцевих доларів.

«Доходи від зборів будуть інвестовані в захист, обслуговування та безпеку наших парків та створення нових вражень для відвідувачів», – заявила виконавчий директор парків та дикої природи Саллі Іган. Загалом місцеві експерти виступають швидше за, зазначаючи, що міра необхідна, тому що туристи часто залишають «купи сміття».

Нагадаємо, що в Туреччині остаточно і безповоротно вирішили обкласти туристів податком уже з Нового року – більше перенесення термінів початку цього способу поповнення бюджету не буде (до цього туристичному бізнесу та громадськості вдавалося його переносити вже 2 рази). Подробиці про запровадження податку з туристів у Туреччині, який почне стягуватися з січня 2023 року, представили турецькі ЗМІ, посилаючись на спільне комюніке, опубліковане в Офіційному віснику уряду Ердогана. Це погана новина для туристів, оскільки туристичний сектор очікував, що податок буде відкладено ще на рік. Втім, експерти вважають, що на попит з боку європейських туристів це не вплине. Подробиці читайте за цим посиланням.

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