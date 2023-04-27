Роздягла і зникла: зухвала крадіжка туристки в Таїланді потрапила на відео

Туристка обікрала магазин у курортній провінції Крабі в Таїланді, вона зняла одяг із манекена та втекла. Злочин потрапив на камеру відеоспостереження — поліція шукає невідому жінку, яка зникла з місця злочину на мотоциклі.

Про інцидент повідомив портал The Thaiger, супроводжувавши інформацію записом із камери зовнішнього спостереження.

Видання пише, що власниця магазину жіночого одягу повідомила про факт крадіжки до правоохоронних органів.

“У вихідний день до неї в магазин зайшла пристойного вигляду туристка, самостійно поділила манекен і забрала речі з собою, не заплативши за них. Господиня помітила зникнення не відразу, тому злодійка мала достатньо часу, щоб провернути свою аферу”, – пише тайське джерело.

Переглянувши запис із камери відеоспостереження, господарка зрозуміла, що туристка помчала з краденими речами на мотоциклі.

Власниця не розуміє, в чому сенс цього злочину, оскільки вкрадені речі не становлять великої цінності: їхня загальна ціна становить лише близько 100 бат.

Навіть з урахуванням невеликої шкоди розгнівана господиня магазину вимагає, щоб поліція знайшла підозрювану і покарала її, щоб “відбити в інших туристів полювання до подібної поведінки”.