Психолог повідомив про поганий тип людей, які обирають місце біля вікна в літаку

У кожного є переваги у виборі місця під час польоту, і багато хто вибирає між місцем біля вікна і місцем біля проходу. Однак туристам, які вважають за краще сидіти біля вікна в літаку, психологи видали «поганий» вердикт про тип особистості.

Є багато причин вибрати місце біля вікна, наприклад, там легше спати під час тривалих перельотів. І деякі дослідження показали, що сидіння біля вікна – найкращий вибір, щоб знизити шанси підхопити якусь заразу. Але, як зазначила Беккі Спелман, лікар-психолог із приватної терапевтичної клініки, для The Telegraph, пасажири, які вибирають місця біля вікна, як правило, більш егоїстичні, ніж інші. «Пасажири, які віддають перевагу місцям біля вікна, люблять контролювати… і часто дратівливіші», — уточнила вона.

За словами іншого психолога Джо Хеммінгса, якщо туристи є шанувальником місць біля проходу, то вони, ймовірно, «товариські і зговірливі»: «Вони також більш схильні до неспокійних перельотів і менш пристосовані до сну в літаках». Крісло біля проходу користується популярністю у мандрівників, які люблять пересуватися під час тривалих перельотів або часто ходять до туалету.

Експерти також з’ясували, що означає, якщо ви вибираєте середнє сидіння – часто найменш улюблене пасажирами. Психолог Гілія Б’янки розповіла, що такі пасажири характеризуються як «спокійні, скромні та зовсім не самовпевнені».

З іншого боку, є думка, що такі мандрівники можуть бути «неорганізованими» чи «відомими», а не лідерами», оскільки їхній вибір означає, що вони, можливо, забули вибрати своє місце чи хтось інший забронював його за них.

Але є очевидна перевага для туристів, які опинилися з будь-якої причини на середньому місці: за словами бортпровідників, вони отримують обидва підлокітники.