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ТаїландТуризм

Покоївка готелю Patong на Пхукеті систематично обкрадала туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Покоївка готелю Patong на Пхукеті обкрадала туристів

Покоївку готелю Patong, розташованого на Пхукеті, заарештували за підозрою у систематичних крадіжках грошей у туристів. Загалом дівчина вкрала у гостей трохи більше чотирьох тисяч доларів, повідомляє ScandAsia.

Крадіжки у постояльців готелю розпочалися 27 грудня 2023 року. Про зникнення 700 доларів із номера заявили туристи зі Швеції. 6 січня цього року туристи з Кіпру також стали жертвами злодійства. З їхнього номера зникло 55 тисяч батів (1500 доларів США).

Розслідуванням зайнялася поліція і практично одразу вийшла на слід підозрюваної. Злодійкою виявилася 27-річна покоївка Хла Хла Він, яка приїхала до Таїланду з М’янми.

Дівчина відразу привернула увагу правоохоронців своєю дивною поведінкою. Насторожила поліцейських та спроба покоївки втекти з готелю 11 січня.

Жінку затримали, і вона зізналася у крадіжці грошей у трьох туристів. Загалом сума накраденого становила близько 140 тисяч батів (чотири тисячі доларів США). За її словами, все вкрадене вона витратила на купівлю золотих прикрас.

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