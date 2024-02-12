“Почався хаос”: у Таїланді турист відчинив двері літака і випустив трап

Турист із Канади зірвав рейс авіакомпанії Thai Airways, що вилітав з Чіангмай до Бангкока. Чоловік відчинив двері літака, коли той уже готувався до зльоту та випустив надувний трап, передає Daily Mail.

Пасажири борту, за їх визнанням, жахнулися від такого вчинку.

“У літаку почався хаос. Що, якби він відчинив двері на висоті 30 тисяч футів (9 кілометрів) над рівнем моря?”, – написала одна з пасажирів рейсу.

Після інциденту борт повернули в термінал, пасажирам довелося покинути салон, оскільки фахівці почали перевірку технічної безпеки авіалайнера. За словами дирекції аеропорту, через вчинок канадця, було зірвано більше десятка рейсів.

Чоловіка, який вирішив відчинити двері літака, затримала поліція. Правоохоронцям він розповів, що вчинив так, бо за ним гналися якісь люди. Однак поліцейські впевнені, що, судячи з стану туриста на момент затримання, у нього просто були галюцинації.