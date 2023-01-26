Пілот повідомив, чому в економ-класі аплодують після приземлення, а в першому ні

Оплески після приземлення — улюблена звичка туристів, які подорожують економ-класом, тоді як пасажири з першого та бізнес-класу цього не роблять, запевнив американський пілот у бесіді з Newsweek.

Як зазначив пілот авіакомпанії з 20-річним стажем та автор блогу про подорожі Патрік Сміта, звичка плескати в літаку родом із минулого, коли посадка літака справді була героїчним вчинком, адже аварій траплялося багато. Те, що відбувається нині, він назвав «феноменом економкласу».

«В економі більше людей вони сидять ближче один до одного, це відповідні умови для оплесків, на відміну від першого класу. В економі є певний дух спільності, особливо після далекого перельоту, коли ви провели кілька годин у відносно інтимному просторі із сотнею людей», — пояснив сенс звички експерт.

Раніше DIP писав, що пасажирка літака натягла чорний пластиковий пакет на сидіння в літаку та викликала обурення і суперечки в мережі (подробиці тут).