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Велика БританіяТуризм

У Британії туристка натягла чорний пластиковий пакет на сидіння в літаку та викликала обурення

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Британії туристка натягла чорний пластиковий пакет на сидіння в літаку та викликала обурення

Авіатуристка натягнула чорний пластиковий пакет на крісло, щоб накрити сидіння в літаку під час нещодавньої подорожі, проте «нарвалась» на засудження у мережі. Про це повідомив Daily Star.

На розміщених кадрах видно, як пакет закрив телевізор пасажирки, що сидить позаду. В результаті скривджена супутниця і її чоловік сильно розлютилися, що не могли користуватися ним у польоті. Розлючений супутник «жертви» запустив тему на форумі в соціальних мережах та опублікував фотографію крісла з пакетом, що закриває екран його дружини. «Я думаю, жодних розваг для моєї дружини на цьому рейсі…», – так підписав він розміщений знімок. Фото моментально стало вірусним у мережі, на форумі Reddit воно набрало кілька сотень коментарів.

Багато користувачів обурили дії мандрівниці, вони почали критикувати її в коментарях. Частина висловила думку, що туристка використала пластиковий пакет, щоб зробити сидіння більш гігієнічним та уникнути зіткнення з комахами. Тим більше, що в мережі багато повідомлень про те, пасажирські літаки прибирають не так вже й добре, причому подібні повідомлення поширює безпосередньо персонал авіакомпанії, попереджаючи пасажирів, щоб вони не знімали взуття під час польотів, не літали в шортах та майках, а захищали тіло одягом , не користувалися кишенями в кріслах, що кишать мікробами

Сотні людей прокоментували, щоб поділитися своєю думкою з цього приводу. Один запропонував: “Переверніть його назад через голову леді”. Інша заявила, що думала та тільки про «себе і свій особистий комфорт». Деякі користувачі форуму не були впевнені, чи знала жінка взагалі, який вплив її особливі заходи безпеки вплинули на пасажирку, що відпочивала позаду неї.

При цьому інші припустили, що пара обурених мандрівників могла б принаймні спробувати повідомити жінку про проблему, т.к. вона просто могла не помітити, як низько звисав її захисний засіб: «Вона, ймовірно, не розуміла, що її пакет опустився занадто низько, але вона явно не потрудилася це перевірити», «Просто скажіть: «Вибачте, що частина вашого крісла закриває мій екран», та підніміть його. Проблема вирішена”.

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