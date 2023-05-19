Пасажирів почали зважувати під час реєстрації на рейс, туристи шоковані

У мережі з’явилося відео, зняте в одному з аеропортів США, де пасажирку зважують під час реєстрації на рейс. Запис виклав у TikTok очевидець подій Ліліан Вессел, зазначивши, що всі присутні були шоковані.

Зазвичай пасажири стежать, щоб їхній багаж та ручна поклажа не перевищували встановлений авіакомпанією ліміт ваги. Але виявилося, і вага самої людини може завадити сісти на літак. Тіктокер Ліліан Вессел зняла на відео, як при реєстрації на рейс до США всіх просили заздалегідь стати на ваги для допуску до польоту.

Дівчина пояснила, що переліт здійснював вкрай маленький літак, тому увага до вагового навантаження та можливого перевантаження була особливо пильною.

“Це крихітний літак, тому перед зльотом їм потрібно було знати нашу вагу з міркувань безпеки”, – написала Ліліан.

Відео зібрало понад 1,6 мільйона переглядів та шокувало глядачів. Один із користувачів написав: «Це не нормально». Але знайшлися й ті, хто вже стикався із зважуванням в аеропорту.

«Якось я бачив, як з мого рейсу зняли дуже важкого чоловіка, і він заплакав. Сумно, але це був 16-місний літак. Він ніяк не міг летіти», – розповів користувач TikTok. А інший додав: «Летів додому з Філіппін, і мене зважили. Мені ніколи в житті не було так соромно.