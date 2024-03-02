Складено антирейтинг аеропортів, що найбільше забруднюють атмосферу

Портал Euronews представив список аеропортів світу, що найбільш забруднюють атмосферу.

Так, у цьому рейтингу на першому місці знаходиться Міжнародний аеропорт Дубай. Вчені підрахували, що за рік він виробляє стільки ж шкідливих викидів, скільки п’ять вугільних електростанцій.

У Європі найбільш проблемними щодо викидів в атмосферу стали аеропорти Франкфурта-на-Майні, Парижа («Шарль-де-Голль») та Амстердама («Схіпхол»).

Найбільш постраждалим від забруднення атмосфери містом світу став Лондон, столиця Великобританії: шість його аеропортів виробляють 27 млн тонн вуглекислого газу на рік.