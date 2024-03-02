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Туризм

Складено антирейтинг аеропортів, що найбільше забруднюють атмосферу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найбільш забруднюючі атмосферу аеропорти світу
Photo by Skyler Smith on Unsplash

Портал Euronews представив список аеропортів світу, що найбільш забруднюють атмосферу.

Так, у цьому рейтингу на першому місці знаходиться Міжнародний аеропорт Дубай. Вчені підрахували, що за рік він виробляє стільки ж шкідливих викидів, скільки п’ять вугільних електростанцій.

У Європі найбільш проблемними щодо викидів в атмосферу стали аеропорти Франкфурта-на-Майні, Парижа («Шарль-де-Голль») та Амстердама («Схіпхол»).

Найбільш постраждалим від забруднення атмосфери містом світу став Лондон, столиця Великобританії: шість його аеропортів виробляють 27 млн тонн вуглекислого газу на рік.

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