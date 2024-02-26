Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших туристичних вражень

Kuoni використала дані Google, щоб розшифрувати, які туристичні враження є найпопулярнішими у світі, передає Tengri Travel.

Як повідомляє Time Out, перше місце займає Манхеттенхендж (також відомий як Манхеттенське сонцестояння) з більш ніж 1,3 мільйонами пошукових запитів на рік. Це явище відбувається, коли висота сонця ідеально поєднується з архітектурною сіткою Манхеттена, створюючи вражаючий “хмарочосний тунель” під час заходу сонця.

На другому місці – Венеціанський карнавал з 1,2 мільйона запитів, що розтягнулося на 10 днів масове свято, яке проводиться з часів Середньовіччя і включає вишукані костюми та ходи.

На третьому – Ріо-карнавал із 700 тисячами запитів, на який з’їжджаються мільйони туристів для участі у барвистих вуличних вечірках та самба-парадах.

А ось так виглядає топ-10 найкращих туристичних вражень у світі: