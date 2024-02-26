Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших туристичних вражень

Kuoni використала дані Google, щоб розшифрувати, які туристичні враження є найпопулярнішими у світі, передає Tengri Travel.
Як повідомляє Time Out, перше місце займає Манхеттенхендж (також відомий як Манхеттенське сонцестояння) з більш ніж 1,3 мільйонами пошукових запитів на рік. Це явище відбувається, коли висота сонця ідеально поєднується з архітектурною сіткою Манхеттена, створюючи вражаючий “хмарочосний тунель” під час заходу сонця.
На другому місці – Венеціанський карнавал з 1,2 мільйона запитів, що розтягнулося на 10 днів масове свято, яке проводиться з часів Середньовіччя і включає вишукані костюми та ходи.
На третьому – Ріо-карнавал із 700 тисячами запитів, на який з’їжджаються мільйони туристів для участі у барвистих вуличних вечірках та самба-парадах.
А ось так виглядає топ-10 найкращих туристичних вражень у світі:
- Манхеттенхендж, США;
- Венеціанський карнавал, Італія;
- Ріо-карнавал, Бразилія;
- День мертвих, Мексика;
- Челсійська квіткова виставка, Великобританія;
- Золотий тиждень, Японія;
- Міжнародний фестиваль повітряних куль у Альбукерці, США;
- Північне сяйво Лапландії, Фінляндія;
- Октоберфест у Мюнхені, Німеччина;
- Фестиваль Обон, Японія.