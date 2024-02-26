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Туризм

Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших туристичних вражень

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших туристичних вражень
Photo by Taton Moïse on Unsplash

Kuoni використала дані Google, щоб розшифрувати, які туристичні враження є найпопулярнішими у світі, передає Tengri Travel.

Як повідомляє Time Out, перше місце займає Манхеттенхендж (також відомий як Манхеттенське сонцестояння) з більш ніж 1,3 мільйонами пошукових запитів на рік. Це явище відбувається, коли висота сонця ідеально поєднується з архітектурною сіткою Манхеттена, створюючи вражаючий “хмарочосний тунель” під час заходу сонця.

На другому місці – Венеціанський карнавал з 1,2 мільйона запитів, що розтягнулося на 10 днів масове свято, яке проводиться з часів Середньовіччя і включає вишукані костюми та ходи.

На третьому – Ріо-карнавал із 700 тисячами запитів, на який з’їжджаються мільйони туристів для участі у барвистих вуличних вечірках та самба-парадах.

А ось так виглядає топ-10 найкращих туристичних вражень у світі:

  1. Манхеттенхендж, США;
  2. Венеціанський карнавал, Італія;
  3. Ріо-карнавал, Бразилія;
  4. День мертвих, Мексика;
  5. Челсійська квіткова виставка, Великобританія;
  6. Золотий тиждень, Японія;
  7. Міжнародний фестиваль повітряних куль у Альбукерці, США;
  8. Північне сяйво Лапландії, Фінляндія;
  9. Октоберфест у Мюнхені, Німеччина;
  10. Фестиваль Обон, Японія.

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