Один турист на одного місцевого мешканця: райський архіпелаг встановив ліміт на іноземних туристів

Далекий райський архіпелаг Французької Полінезії в Південній частині Тихого океану, відомий насамперед такими островами, як Бора-Бора, Таїті та Муреа, стане ще більш важкодоступним для відвідування: влада курортних островів оголосила про новий план сталого туризму, згідно з яким вони встановлять ліміт на іноземних туристів, що в’їжджають, – тепер їх має бути 1:1 по відношенню до місцевого населення.

У рамках 5-річної стратегічної місії Fāri’ira’a Manihini 2027 (FM27) чиновники Французької Полінезії мають намір встановити річний ліміт у розмірі одного іноземного туриста на одного місцевого жителя, тобто на 2027 рік доступ до країни отримуватиме максимум близько 280.000 туристів. Нагадаємо, Французька Полінезія – це складова країна європейської держави і є її частиною. Це означає, що будь-який турист із французьким паспортом за законом не вважався іноземним гостем на архіпелазі. Так було раніше. Як пояснили в CNN, поки незрозуміло, чи новий ліміт для в’їзного трафіку буде поширюватися на громадян самої Франції.

«У документі FM27 заявлено, що туризм є важливим джерелом зайнятості та доходів для мешканців. Проте обмеження кількості відвідувачів та інші зміни призведуть до більш продуманого виду туризму. Відповідно до цього плану уряд прагне «різноманітнити різні види туристів, уможливити узгодження економічного зростання зі збереженням навколишнього середовища, якістю життя населення та оцінкою нашої спадщини». У ньому також згадується заохочення мандрівників із різних куточків світу. Заявленою кінцевою метою є “перехід до інклюзивної та стійкої моделі туризму”, – зазначило видання.

Втім, може здатися вельми дивним порив тропічного архіпелагу відгородитись від туристів, оскільки надмірний туризм там взагалі проблемою не є. Так, за інформацією Світового банку, у доковідному 2019 році Французька Полінезія прийняла лише 300.000 туристів, причому це був рекордний трафік за всю історію островів. Однак, на цей довгостроковий план, ймовірно, вплинули інші подібні моделі по всьому світу.

Як приклад, експерти наводять центральноазіатське королівство Бутан, де туризм взято під контроль уряду. З деяких пір країна стягує «туристичний податок» у розмірі $200 з туриста на день, тобто, по суті, туди вирішують вирушити лише найвідданіші мандрівники. За даними місцевої влади, гроші від збору спрямовуються на доступну охорону здоров’я та освіту для місцевих.

Однак є приклади, коли штучне стримування туристичного потоку справді запроваджується на благо країни. Наприклад, така справа з Венецією, яка активно бореться з невичерпним потоком мандрівників за допомогою суворих заходів в’їзду. Це щоденний податок для одноденних туристів, щоб компенсувати брак доходів від проживання в готелях, а також жорстка розправа з об’єктами нерухомості, вказаними на сайті короткострокового бронювання Airbnb, щоб зупинити шквал туристів.