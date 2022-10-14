Незважаючи на війну, туристичний збір в Україні виріс майже на 29 %

Попри збитки, яких зазнала туристична галузь України через війну, за перші шість місяців 2022 року сума туристичного збору склала 89 млн 420 тис. грн, що майже на 28,8% більше в порівняні з аналогічним періодом 2021 року – тоді до бюджету надійшло 69 млн 453 тис. грн.

До ТОП-5 лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області. Столиця поповнила свій бюджет більше ніж на 20 млн грн. Найбільший ріст в порівняні з аналогічним періодом в 2021 році зафіксовано у Львівській області – 193%. До бюджетів громад цього регіону надійшло 19 млн 774 тис грн. У Івано-Франківській області сума турзбору зросла 76,4% і склала 9 млн 47 тис. грн. Закарпатська область заробила 8 млн 872 тис. грн турзбору, що на 144% більше ніж за аналогічний період торік. Київська область за перші шість місяців поточного року сплатила до бюджету 4 млн 694 тис. грн. Це на 23% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

Найбільший приріст за перше півріччя 2022 року зафіксований у семи областях, шість з яких знаходяться на заході України. Найбільший ріст в порівняні з аналогічним періодом в 2021 році, крім вищезазначених Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, зафіксовано на Тернопільщині – 145%, Хмельниччині – 116%, Кіровоградщині — 105%, та у Чернівецькій області – 103%.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначає, що по туристичному збору, як і по податках, прослідковується чітка тенденція скорочення надходжень до бюджету. «За перші чотири місяці 2022 року в Україні зафіксовано зростання турзбору на 65%, за перше півріччя поточного року ми вже бачимо цифру значно нижчу – 29%. Ми чітко розуміємо, що подібне зростання – доказ того, що більшість українців, рятуючись від бомбардувань і не бажаючи опинитися в окупації, в перші місяці війни вимушені були покинути свої домівки в східних та південних регіонах і перебратися у більш безпечні області на заході. Падіння говорить про те, що більшість людей повернулися додому. До кінця поточного року ми побачимо ще більше зниження турзбору, який, скоріш за все, вийде на рівень минулого року», – наголосила очільниця ДАРТ.

Нагадаємо, що через війну надходження до держбюджету від тургалузі за перші шість місяців 2022 року скоротилися майже на 26% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.