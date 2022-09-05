Україна завжди манила туристів з-за кордону: це і туристична перлина Крим до анексії у 2014 році, курорти на Одещині та Херсонщині, природні заповідники, пам’ятники архітектури, парки, Карпати, унікальні озера та водоспади, прекрасні міста, автентичні музеї просто неба із фестивалями, ярмарками, частуваннями. Після пандемії у 2020 році фахівці говорили про спад у галузі. У 2021 році бюджети громад з туристичної галузі отримали 244 млн грн туристичного збору, що на 86,8% більше, ніж у 2020 році (130,6 млн грн) і навіть вище за доходи в 2019 році на 20% (196 млн грн). 2022 року з лютого в Україні триває повномасштабна війна з росією, частину територій окуповано. Які прогнози цього року для туристичної галузі дали експерти? Повідомляє туристичний портал “ДІП” з посиланням на КомментарииУА.

Фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький каже, що сказати, що буде з туризмом в Україні складно через те, що не зрозуміло, як розвиватиметься ситуація на фронті, та й у громадян скоротилися доходи, а деякі взагалі залишилися без даху над головою, тому не мають ресурси для відпочинку.

“Туризм з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну суттєво скоротив свою діяльність. Ситуація посилюється тим, що ринок туризму в Україні лише почав поступово розвиватися після значного зменшення у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусу, проте, на жаль, знову галузь повернулася до збитковості, навіть не встигнувши відновитися до показників 2019 року. Про зовнішній туризм зараз взагалі важко говорити, адже на це є низка причин”, – каже експерт.

На його думку, причини такі: грошове питання у світлі того, що у громадян значно скоротилися доходи та об’єктивно зросли витрати; більшість чоловіків не можуть виїжджати за кордон із сім’ями у подорожі, навіть якщо у них є фінансові ресурси; обмеження у часі через логістичні складнощі з виїздом (аеропорти не працюють, залізниця працює іноді із затримками, необхідно проводити кілька пересадок тощо).

“Таким чином залишається сподіватися на внутрішній туризм. Так, справді, найпопулярнішим цього року буде, хоч як це дивно, західний напрямок. Прогнозувати показники як кількості внутрішніх туристів, так і надходжень від цього до місцевих бюджетів важко зараз, оскільки навіть у мирний час статистика не була точною. Єдине, що треба сказати, що економіка має працювати, тому не варто відмовляти собі у невеликій поїздці з сім’єю, підтримавши таким чином як місцевих підприємців, так і бюджети різних рівнів загалом”, – додає Богдан Слуцький.

Максим Оріщак, аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) наводить приклади бурхливого розвитку зовнішнього туризму до початку війни на сході. Для порівняння кількість іноземних туристів у 2008 році – 30 млн, у 2021 – майже 4 млн та рекордні прибутки з турзбору. А от у 2022 році не доводиться чекати іноземців через війну в Україні, тому, на його думку, бюджети отримають максимум 10% від минулорічних доходів.

“З урахуванням війни, що триває, ситуація погіршуватиметься і бюджет отримає максимум 10% від показників минулого року. По-перше, минулого року із загальної суми туристичного збору 154 млн гривень було сплачено юридичними особами і ще 90 млн – ФОП. Юридичні особи – це організовані туристичні групи У наших умовах, при зростанні цін на бензин і енергоресурси загалом – навіть внутрішніх туристів чекати не доводиться.По-друге, найуспішнішими виявилися літні та осінні місяці. дефолту, падіння банківського сектора країни, втрати грошей із боку населення — людям буде не до туризму. Грошей ми не заробимо на туризмі”, — упевнений експерт.

Також він додає, що хороші прибутки давали саме розміщення та екскурсії для іноземців, адже туристичний збір вони платять до 5%, десь 300 грн залежно від регіону, тоді як внутрішні туристи – до 0,5%, десь до 30 грн. Тож якщо не приїдуть іноземці у 2022 році, то місцеві бюджети не отримають левову частку прибутку.

“По-четверте, у нас будуть стрімко падати показники через високу базу порівняння минулого року. Одеса, третє за величиною місто України, колись було популярним місцем відпочинку на Чорному морі. Місто відоме своєю європейською архітектурою 19 століття і такими, що рідко зустрічаються в країні піщаними пляжами. Але на туристів там можна чекати лише локальних. Прямо зараз пляжі закриті для відвідування, тому що українські військові встановили на них міни, щоб відобразити будь-які спроби російських військ висадити десант”, – каже Максим Орищак.

Відтак, за його словами, цього літа зароблятимуть гроші на внутрішніх туристах аквапарки та парки атракціонів. З початку переміщення переселенців із регіонів, де велися бойові дії, запрацювали навесні готелі, санаторії, будинки відпочинку та прибережні гостьові будинки, приймаючи на проживання людей. Дані підтвердила і Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України – за її словами, за 5 місяців 2022 року зросли прибутки від туристичного збору на 65%.

“Переважно бюджет поповнить західна Україна, оскільки в цей бік були масові пересування людей цілими сім’ями. Київ і область відійдуть у кінець списку щодо надходження коштів у туристичну галузь. Місто знаходилося під обстрілами і зараз не безпечне на 100%. Швидше за все, що в Найближчого року українці подорожуватимуть локально — у межах свого міста чи області на невеликі дистанції”, — прогнозує експерт.