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Названо найкращі туристичні пам’ятки світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі туристичні пам'ятки світу

Компанія Stasher спробувала вибрати найкращі пам’ятки світу. До рейтингу потрапили 99 туристичних місць із популярних міст.

Щоб підготувати топ, Stasher вивчила відгуки TripAdvisor та Google, популярність у TikTok, безпеку місць, відстань від найближчого міжнародного аеропорту та якість місцевої інфраструктури. Кожній визначній пам’ятці дали бал. Максимальна оцінка – 10

Жодна з визначних пам’яток України до рейтингу не потрапила.

Так, у десятку найкращих потрапили:

1. Plaza de Espana (Севілья, Іспанія),
2. Пік Маттерхорн (Валі, Швейцарія),
3. Парк атракціонів Puy du Fou (Лез-Епесс, Франція),
4. Мескіта Кордови (Кордова, Іспанія),
5. Мечеть шейха Зайда (Абу-Дабі, ОАЕ),
6. Музей Ван Гога (Амстердам, Нідерланди),
7. Блакитна лагуна (Ісландія),
8. Акрополіс (Афіни, Греція),
9. Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина),
10 Національний парк Great Smoky Mountains (США).

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