Названі найпопулярніші хитрощі Ryanair, щоб змусити пасажирів переплатити за квиток

Ірландський лоукостер Ryanair відомий як одна з найбюджетніших авіакомпаній світу. У той же час він використовує чимало хитрощів, щоб зрештою пасажир заплатив більше, ніж спочатку коштував квиток.

Видання Sun Online Travel докладно описало чотири найбільш поширені хитрощі, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости, якщо пасажири не будуть обережні.

Додатковий багаж

Пасажирам, які вибирають базовий тариф Ryanair, дозволяється провезення невеликого багажу розміром 40 см x 25 см x 20 см, і персонал лоукостера зазвичай дуже ретельно його вимірює в аеропорту.

При виборі варіанта “тільки маленька сумка” пасажирів попереджають: “Якщо ви візьмете другу сумку або якщо ваша сумка буде занадто велика, щоб поміститися під сидінням, з вас стягуватиметься збір у розмірі до 69,99 євро або еквівалент у місцевій валюті на виході на посадку”.

Якщо пасажир усвідомлює, що не зможе помістити всі свої речі в одну маленьку ручну поклажу, йому варто подбати про оплату додаткового багажу на стадії покупки квитка, адже чим пізніше він наважиться доплатити за додаткові сумки, тим дорожче це буде коштувати. Однак у будь-якому випадку це буде дешевшим, ніж в аеропорту.

Зміна імені

Іноді з будь-якої причини пасажиру необхідно змінити ім’я в авіаквитку, але у випадку з Ryanair, це буде коштувати не менше 130 євро, а то й більше. Тож, можливо, дешевше буде просто здати квиток та купити новий.

Друк посадкового талону

Будь-хто, хто не зареєструється на свій рейс онлайн за дві години до запланованого часу вильоту, повинен буде заплатити майже 65 євро за роздрук посадкового талону в аеропорту, як це зазначено в умовах на веб-сайті авіакомпанії.

Щоб уникнути штрафу, пасажири повинні не забути зареєструватися заздалегідь онлайн та взяти із собою завантажену або роздруковану версію свого посадкового талона.

Крім того, якщо пасажир втратить свій посадковий талон вже в аеропорту, він має заплатити збір за повторний випуск у розмірі 23 євро.

Габаритні предмети

Великі предмети, такі як музичні інструменти та спортивний інвентар, також значно збільшать вартість авіаквитка. В аеропорту за них доведеться заплатити близько 75 євро, тоді як при оплаті за них на стадії купівлі квитка їхнє провезення коштуватиме набагато дешевше.

Як повідомляв DIP, раніше експерти з подорожей з Wild Packs розповіли про тришарову систему збору валізи, яка допоможе пасажирам заощадити на оплаті багажу, помістивши всі свої речі у ручну поклажу.