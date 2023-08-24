Як не платити за ручну поклажу: туристам розповіли геніальний лайфхак з тришарової упаковки валізи

Експерти з подорожей із Wild Packs розповіли про тришарову систему збору валізи, яка допоможе пасажирам заощадити на оплаті багажу, помістивши всі свої речі у ручну поклажу.

Як пише The Sun, складання речей шарами не лише забезпечить більше місця у валізі, а й знизить ймовірність утворення складок на одязі.

Також розміщення речей шарами допоможе рівномірно розподілити вагу в валізі та запобігти її перекиданню, захищаючи від пошкоджень крихкі речі, такі як намисто, сережки та інші аксесуари.

Нижній шар: взуття, косметичка, електроніка

Насамперед слід запакувати взуття на саме дно валізи, біля коліс. Якщо набити черевики шкарпетками можна максимально звільнити місце для інших речей. Це також допоможе зберегти форму взуття, тому що в іншому випадку воно може бути роздавлене іншими шарами одягу.

Косметика також має бути поміщена на дно валізи, а туалетне приладдя – у надійному водонепроникному пакеті на блискавці, щоб уникнути розливів, які можуть зіпсувати вміст валізи. Рідини та гелі при цьому повинні бути упаковані в окремий пакет, що не промокає, і розміщені у верхній частині валізи.

Деякі електронні пристрої, такі як зарядні пристрої для телефонів, також можуть знаходитися в нижній частині валізи разом із взуттям та туалетним приладдям.

Розподіл важких предметів по дну валізи допоможе відцентрувати вагу і запобігти її перекиданню.

Середній шар: джинси, светри, футболки, шорти, аксесуари, білизна, шкарпетки

Згортання одягу замість складання займе менше місця та знизить ймовірність утворення складок та складок.

Також корисним лайфхаком буде заповнення порожніх просторів та щілин нижньою білизною, шкарпетками та іншими аксесуарами. Упаковка аксесуарів у ці проміжки між одягом також знижує ризик їхньої поломки під час подорожі.

Верхній шар: костюми, сукні, куртки, рушники, рідини, гелі

Акуратно складіть костюми, сукні та жакети, щоб вони не пом’ялися, і покладіть їх зверху, намагаючись не запихати їх усередину валізи, щоб уникнути складок.

Деякі туалетні приналежності, які легко проливаються, такі як рідини та гелі для душу, слід поміщати в окремий водонепроникний пакет на блискавці у верхній частині валізи, щоб захистити їх від стискання після закриття валізи.

На верх валізи можна укласти піджаки від костюмів, поверх вже упакованого одягу, при необхідності склавши рукави, щоб уникнути складок.

Туди ж можна покласти пляжні рушники.