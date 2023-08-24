Всі розділи
ГоловнаLifeStyleЯк не платити за ручну поклажу: туристам розповіли геніальний лайфхак з тришарової...
LifeStyleТуризм

Як не платити за ручну поклажу: туристам розповіли геніальний лайфхак з тришарової упаковки валізи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Як не платити за ручну поклажу: туристам розповіли геніальний лайфхак з тришарової упаковки валізи

Експерти з подорожей із Wild Packs розповіли про тришарову систему збору валізи, яка допоможе пасажирам заощадити на оплаті багажу, помістивши всі свої речі у ручну поклажу.

Як пише The Sun, складання речей шарами не лише забезпечить більше місця у валізі, а й знизить ймовірність утворення складок на одязі.

Також розміщення речей шарами допоможе рівномірно розподілити вагу в валізі та запобігти її перекиданню, захищаючи від пошкоджень крихкі речі, такі як намисто, сережки та інші аксесуари.

Нижній шар: взуття, косметичка, електроніка

Насамперед слід запакувати взуття на саме дно валізи, біля коліс. Якщо набити черевики шкарпетками можна максимально звільнити місце для інших речей. Це також допоможе зберегти форму взуття, тому що в іншому випадку воно може бути роздавлене іншими шарами одягу.

Косметика також має бути поміщена на дно валізи, а туалетне приладдя – у надійному водонепроникному пакеті на блискавці, щоб уникнути розливів, які можуть зіпсувати вміст валізи. Рідини та гелі при цьому повинні бути упаковані в окремий пакет, що не промокає, і розміщені у верхній частині валізи.

Деякі електронні пристрої, такі як зарядні пристрої для телефонів, також можуть знаходитися в нижній частині валізи разом із взуттям та туалетним приладдям.

Розподіл важких предметів по дну валізи допоможе відцентрувати вагу і запобігти її перекиданню.

Середній шар: джинси, светри, футболки, шорти, аксесуари, білизна, шкарпетки

Згортання одягу замість складання займе менше місця та знизить ймовірність утворення складок та складок.

Також корисним лайфхаком буде заповнення порожніх просторів та щілин нижньою білизною, шкарпетками та іншими аксесуарами. Упаковка аксесуарів у ці проміжки між одягом також знижує ризик їхньої поломки під час подорожі.

Верхній шар: костюми, сукні, куртки, рушники, рідини, гелі

Акуратно складіть костюми, сукні та жакети, щоб вони не пом’ялися, і покладіть їх зверху, намагаючись не запихати їх усередину валізи, щоб уникнути складок.

Деякі туалетні приналежності, які легко проливаються, такі як рідини та гелі для душу, слід поміщати в окремий водонепроникний пакет на блискавці у верхній частині валізи, щоб захистити їх від стискання після закриття валізи.

На верх валізи можна укласти піджаки від костюмів, поверх вже упакованого одягу, при необхідності склавши рукави, щоб уникнути складок.

Туди ж можна покласти пляжні рушники.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Відпочинок без дітей: ТОП-10 найкращих пляжних готелів Єгипту для дорослих

Готелі
Більшість популярних пляжних готелів Єгипту орієнтована на сімейний відпочинок...

Завершення літа не означає, що час відпусток добіг кінця. Автобудинки надають можливість цілорічних подорожей!

LifeStyle
За останні кілька років інтерес до автобудинків та караванів...

Найкращі нові курортні готелі Єгипту: Прогноз до кінця 2023 року

Готелі
За останні 1-2 роки на курортах Єгипту з'явилася низка...

Туристам повідомили, що їм можна забирати з номера готелю та що з ресторану

LifeStyle
Усього дві речі дозволено виносити туристам з готельних номерів...

Туристам розповіли, як визначити оптимальний бюджет для подорожі

LifeStyle
Після оформлення квитків та бронювання готелю важливо правильно спланувати...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму