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Туризм

Найбільший у світі круїзний лайнер вирушив у перше плавання

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найбільший у світі круїзний лайнер вирушив у перше плавання

Напередодні до першого комерційного плавання – з Маямі до Багамських островів – вирушив найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas, побудований у фінському Турку для компанії Royal Caribbean. Він є головним проєктом у серії, друге судно – Star of the Seas – має бути здано у 2025 році.

Довжина судна – 364 м, на 2 м більше, ніж у Wonder of the Seas – найбільшого раніше лайнера серії Oasis, введеного в експлуатацію в 2022 році. Екіпаж «Ікони морів» складає 2350 осіб, а місткість – 5610 пасажирів за двомісного розміщення або 7600 пасажирів за максимальної місткості.

У розпорядженні туристів – сім басейнів, шість водних гірок, 17-метровий водоспад, переливний басейн (перший обладнаний на судні), аквапарки, ресторани, кафе та ін.

Багато кают на весняні дати вже розкуплені. Пропонуються тижневі тури Карибським морем з відвідуванням Мексики, Гондурасу, Пуерто-Рико, Гаїті, Багамських островів. Ціни серйозні – від 3244 до 14 205 доларів за особу.

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