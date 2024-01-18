Найбільший у світі круїзний лайнер вирушить у першу подорож вже цього місяця

Незабаром вирушить у своє перше плавання з порту Маямі найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas (“Ікона морів”).

Він унікальний не лише своїми розмірами. Це перше у світі судно, паливом для якого виступає скраплений природний газ. Востаннє такий ажіотаж викликав лише, мабуть, легендарний “Титанік”. Icon of the Seas перевершив корабельного гіганта минулого століття за розмірами майже вдвічі, а за вагою – у п’ять разів.

За даними ЗМІ, найбільший круїзний лайнер у світі вирушить у свою першу подорож вже 27 січня цього року. У дебютний рейс він вирушить із порту до Маямі, США. Icon of the Seas повезе відпочивальників у перший тижневий круїз Карибським морем. На подорожі з нетерпінням чекають близько 5 тисяч майбутніх пасажирів корабля-гіганта.

Icon of the Seas має 20 палуб. Тут є 7 басейнів та 6 екстремальних водних гірок. На лайнері є 17-метровий водоспад, найвища водна гірка, найбільший аквапарк. Довжина гігантського лайнера складає 365 метрів, а ширина – близько 50 метрів. Це за розмірами більше, ніж три футбольні поля.

Лайнер здатний вмістити 7600 пасажирів та 2350 членів екіпажу. На гігантському кораблі розміщено багато магазинів, ресторанів, кафе, джакузі, фонтани, концертні зали.

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