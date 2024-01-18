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Найбільший у світі круїзний лайнер вирушить у першу подорож вже цього місяця

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найбільший у світі круїзний лайнер вирушить у першу подорож вже цього місяця

Незабаром вирушить у своє перше плавання з порту Маямі найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas (“Ікона морів”).

Він унікальний не лише своїми розмірами. Це перше у світі судно, паливом для якого виступає скраплений природний газ. Востаннє такий ажіотаж викликав лише, мабуть, легендарний “Титанік”. Icon of the Seas перевершив корабельного гіганта минулого століття за розмірами майже вдвічі, а за вагою – у п’ять разів.

Найбільший у світі круїзний лайнер вирушить у першу подорож вже цього місяця

За даними ЗМІ, найбільший круїзний лайнер у світі вирушить у свою першу подорож вже 27 січня цього року. У дебютний рейс він вирушить із порту до Маямі, США. Icon of the Seas повезе відпочивальників у перший тижневий круїз Карибським морем. На подорожі з нетерпінням чекають близько 5 тисяч майбутніх пасажирів корабля-гіганта.

Icon of the Seas має 20 палуб. Тут є 7 басейнів та 6 екстремальних водних гірок. На лайнері є 17-метровий водоспад, найвища водна гірка, найбільший аквапарк. Довжина гігантського лайнера складає 365 метрів, а ширина – близько 50 метрів. Це за розмірами більше, ніж три футбольні поля.

Найбільший у світі круїзний лайнер вирушить у першу подорож вже цього місяця

Лайнер здатний вмістити 7600 пасажирів та 2350 членів екіпажу. На гігантському кораблі розміщено багато магазинів, ресторанів, кафе, джакузі, фонтани, концертні зали.

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