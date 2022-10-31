На Філіппінах скасовуються в’їзні обмеження для туристів

На порталі TTG Asia з’явилася інформація про зняття президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим ковідних обмежень, що існують в країні. Цей крок може повернути іноземний турпотік на колишній рівень.

Рішенням президента скасовується складання ПЛР-тесту на коронавірус для вакцинованих мандрівників. З тестом на антиген, результат якого отримано за 24 години до поїздки або після приїзду, в країну зможуть потрапити і нещеплені мандрівники.

Ще одна хороша новина стосується пом’якшення маскового режиму. Тепер носити маску потрібно лише у медзакладах та громадському транспорті. Літнім, невакцинованим та людям із хронічними захворюваннями носіння масок рекомендовано.