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Курортний роман: чому люди часто зраджують у відпустці, відповіли психологи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Курортний роман: чому люди часто зраджують у відпустці, відповіли психологи

За статистикою, нові відносини найчастіше виникають улітку, і часто це саме курортний роман. На жаль, у відпустці люди найлегше вирішуються на зраду, навіть якщо розуміють, що інтрижка нічим серйозним не обернеться.

Причина 1: відчуття вседозволеності

Психолог пояснює, що відпустка завжди асоціюється у нас із смачною їжею, алкоголем, морським узбережжям, сонцем та… абсолютною анонімністю. Якщо ви не постите в соцмережах кожну секунду, проведену не на роботі, можете бути впевнені, що ніхто не знатиме, чим ви тут займаєтеся.

Очевидно і те, що в незнайомому південному містечку навряд чи знайдуться ваші знайомі, які розкажуть комусь про вашу відпустку. Тому виникає відчуття розслабленості та вседозволеності, ніби ви можете дозволити собі робити те, на що не могли піти у своєму звичайному житті.

Причина 2: новизна та ескапізм

Вирвавшись із сірих буднів, люди почуваються відкритими для нових вражень та емоцій. Виникає спокуса перепробувати все, на що не вистачало часу та грошей у звичайному житті. Адже якщо не зараз, то коли? Картина перед очима змінюється, сприйняття світу стає романтизованим, і люди готові до нових знайомств та зустрічей.

Буває, що вдома люди страждають від гіперконтролю: самі планують до хвилини своє життя та відчувають постійний тиск із боку суспільства, очікуванням та нормам якого потрібно відповідати. У відпустці внутрішні рамки розсуваються: звичне соціальне коло далеко, а отже, й засуджувати не буде кому.

У результаті людина починає поводитися імпульсивніше і спонтанно, а це благодатний грунт для курортного роману.

Причина 3: швидкі ендорфіни

Відпустка зазвичай триває 7-10 днів. Це лише сприяє тому, щоб людина жила моментом і не втрачала жодної секунди, яка може принести їй радість. Важливо й те, що на початку знайомства ми ідеалізуємо партнерів, за тиждень ми не встигаємо розглянути всі недоліки нашого нового знайомого, звикнути, притертися і тому чарівність не пропадає.

Психологи називають це короткою та спотвореною “фазою орієнтування”: людина буквально бачить в іншому свою фантазію. І вона не встигає зруйнуватися, адже незабаром люди розлучаться.

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