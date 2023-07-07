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Як провести відпустку вдвох і не вбити один одного: поради психолога

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як провести відпустку вдвох і не вбити один одного: поради психолога

Перша спільна відпустка може стати справжнім випробуванням, велика ймовірність посваритися з улюбленою людиною, яку ви зовсім недавно вважали ідеальним. Не кожна пара готова до такого тісного контакту, особливо якщо ви ще живете разом. ДІП порадилися зі спеціалістом, який підказав кілька лайфхаків, щоб повернутися з відпустки разом, а не різними рейсами.

Проясніть фінансове питання

Якщо ви ще не їздили разом далі дачі друзів, то далека поїздка із спільним проживанням в одному номері розкриє не найпривабливіші моменти у вашому партнері. Можливо, ви навіть не підозрювали, що ваш партнер розраховує, що ви взяли достатньо грошей для оплати розваг, а ви сподівалися на нього. Не варто соромитися цієї розмови і вважати, що партнер образиться – чим менше неприємних новин на відпочинку, тим більше ви збережете нервових клітин.

Не ходіть один за одним

Якщо ви їдете у відпустку разом, це зовсім не означає, що ви повинні проводити разом добу безперервно. Заздалегідь розпитайте супутника, чим він хотів зайнятися вже дома. Можливо, вам не захочеться їхати на нічну екскурсію або пірнати на глибину. Але й заборонити щось людині ви не можете. Не наполягайте лише на своїх бажаннях, раз на кілька днів поділяйтесь, щоб кожен міг зайнятися своїми справами, а ввечері за вечерею поділіться враженнями. Так у вас буде набагато менше приводів набриднути один одному.

Не критикуйте партнера

Ви могли не знати про те, що ваш партнер любитель поговорити по телефону по півгодини з родичем або воліє спати до обіду, хоча ви були готові зірватися на пляж вже о шостій ранку. Закочувати істерики і тим більше критикувати звички свого супутника — прямий шлях жорсткого конфлікту. Не псуйте цей чудовий вільний час ні собі, ні своєму партнеру.

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