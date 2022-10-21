Головна дорога Пхукету знищена: туристи важко добираються до аеропорту

Повені та зсуви, викликані багатоденними зливами на Пхукеті, продовжують руйнувати острівну провінцію. Зокрема, влада популярного курортного напряму попередила про руйнування основної дороги до міжнародного аеропорту Пхукета.

Через повені і зсуви, що обрушилися, вплинули на стан дорожнього полотна, туристи важко добираються до міжнародного аеропорту Пхукета. Щоб встигнути на свій рейс, їм рекомендовано закладати щонайменше 3-4 години на шлях, навіть якщо здається, що до пункту вильоту рукою подати. Водночас мандрівників, яким вилітати поки що нікуди не треба, поліція закликала сидіти вдома і без гострої необхідності не пересуватися вулицями, повідомив The Thaiger.

Окреме повідомлення влада випустила про Патонг. Вони закликали уникати відвідин курортного міста на західному узбережжі острова. Наведемо цитату з оголошення поліції провінції Пхукет: «Якщо в цьому немає необхідності, будь ласка, не прямуйте до Патонгу. У цей час на дорогах від Патонга до Чалонга та пляжу Сурін на обох об’їзних маршрутах виникають пробки через велику кількість автомобілістів».

Руйнування в районі стали масовими. Наприклад, дорога, що веде до пагорба Патонг, постраждала від зсуву ґрунту в ніч на 19 жовтня, а вранці 20 жовтня – обвалилася ще одна. Провали настільки великі, що поліції довелося перенаправити рух із північного боку на південні смуги, що призвело до тривалих затримок руху. Поліція попередила людей, щоб вони не намагалися використати дорогу через пагорб Патонг ні на байках, ні на автомобілях, ні пішки.

Головна дорога від Патонга до Камали (пляж у центральній частині острова та одна з головних туристичних визначних пам’яток Пхукету) також була закрита цього ранку після того, як знову-таки в ніч на 19 жовтня зсув повалив дерева на стовпи електропередач і дорогу. Рух на західній дорозі Чао Фа повз Ват Чалонг вкрай повільний, із тривалими затримками.

Незграбний прогноз дав місцевий Департамент метеорології: згідно з прогнозами синоптиків, сильні дощі продовжаться у південних провінціях Таїланду та у п’ятницю, 21 жовтня. Отже, ризик виникнення раптових повеней та обвалів доріг залишиться високим.