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Експерти прогнозують значне подорожчання ділових мандрівок

Гліб Парфененко
Ділові поїздки можуть подорожчати через нові заходів безпеки

Кількість ділових поїздок знову зростає. Також поступово знову відкриваються виставки, конгреси та інші масові ділові заходи. Але за яких обставин знову можливі ділові поїздки і як запобігти зараженню? На думку компанії, що спеціалізується на корпоративних платежах AirPlus International, фірми і організації до цього добре підготовлені.

Згідно з опитуванням близько 750 топ-менеджерів по всьому світу, більше 90 відсотків компаній вже інформують своїх співробітників про в’їзні і карантинні обмеженя або планують це зробити в найближчому майбутньому.

Більш того, більше половини (51 відсоток) встановили свої власні правила, згідно з якими їх співробітники можуть і не можуть подорожувати. Більше третини (35 відсотків) в даний час планують такий крок. Крім того, бізнес-мандрівникам все частіше дозволяється вибирати більш високі класи бронювання. У будь-якому випадку літаки вважаються дуже безпечними завдяки повітряним фільтрам, але майже половина опитаних заявили, що вони також дозволять своїм співробітникам подорожувати бізнес-класом або першим класом у поїздах. Це також включає перевагу прямим маршрутам, щоб уникнути додаткових ризиків, пов’язаних з пересадками.

В даний час корпоративний попит на рейси все ще нижче на 64% в порівнянні з періодом до пандемії. Авіакомпанії все ще чекають відновлення докризового рівня бронювань у бізнес-мандрівників. В результаті кілька авіакомпаній пропонують знижки.

Вибір більш високих класів бронювання, зокрема, показує, що компанії також погоджуються з більш високими витратами для виконання своїх обов’язків по забезпеченню безпеки. У будь-якому випадку керівники підприємств припускають зростання цін на бізнес поїздки в довгостроковій перспективі. 59 відсотків очікують більш високих цін на транспорт і проживання, ніж до пандемії, і тільки 8 відсотків вважають, що витрати впадуть.

Незважаючи на більш високі витрати і підвищені зусилля, ділові поїздки, як і раніше важливі. 80% опитаних керівників і топ-менеджерів і раніше вважають особистий контакт з клієнтами і постачальниками за необхідне. В результаті трохи менше половини опитаних (48 відсотків) навіть очікують більшої кількості відряджень в найближчі два-три роки, ніж в 2019 році.

В цілому близько трьох чвертей компаній скорегували свою політику щодо поїздок в результаті пандемії COVID, а також планують зберегти зміни (72 відсотки).

В рамках опитування було опитано в цілому 743 топ-менеджера в Німеччині, США, Великобританії, Китаї, Італії та Франції, включаючи генеральних директорів, фінансових директорів і керівників продажів.

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