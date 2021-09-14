Експерти прогнозують значне подорожчання ділових мандрівок

Кількість ділових поїздок знову зростає. Також поступово знову відкриваються виставки, конгреси та інші масові ділові заходи. Але за яких обставин знову можливі ділові поїздки і як запобігти зараженню? На думку компанії, що спеціалізується на корпоративних платежах AirPlus International, фірми і організації до цього добре підготовлені.

Згідно з опитуванням близько 750 топ-менеджерів по всьому світу, більше 90 відсотків компаній вже інформують своїх співробітників про в’їзні і карантинні обмеженя або планують це зробити в найближчому майбутньому.

Більш того, більше половини (51 відсоток) встановили свої власні правила, згідно з якими їх співробітники можуть і не можуть подорожувати. Більше третини (35 відсотків) в даний час планують такий крок. Крім того, бізнес-мандрівникам все частіше дозволяється вибирати більш високі класи бронювання. У будь-якому випадку літаки вважаються дуже безпечними завдяки повітряним фільтрам, але майже половина опитаних заявили, що вони також дозволять своїм співробітникам подорожувати бізнес-класом або першим класом у поїздах. Це також включає перевагу прямим маршрутам, щоб уникнути додаткових ризиків, пов’язаних з пересадками.

В даний час корпоративний попит на рейси все ще нижче на 64% в порівнянні з періодом до пандемії. Авіакомпанії все ще чекають відновлення докризового рівня бронювань у бізнес-мандрівників. В результаті кілька авіакомпаній пропонують знижки.

Вибір більш високих класів бронювання, зокрема, показує, що компанії також погоджуються з більш високими витратами для виконання своїх обов’язків по забезпеченню безпеки. У будь-якому випадку керівники підприємств припускають зростання цін на бізнес поїздки в довгостроковій перспективі. 59 відсотків очікують більш високих цін на транспорт і проживання, ніж до пандемії, і тільки 8 відсотків вважають, що витрати впадуть.

Незважаючи на більш високі витрати і підвищені зусилля, ділові поїздки, як і раніше важливі. 80% опитаних керівників і топ-менеджерів і раніше вважають особистий контакт з клієнтами і постачальниками за необхідне. В результаті трохи менше половини опитаних (48 відсотків) навіть очікують більшої кількості відряджень в найближчі два-три роки, ніж в 2019 році.

В цілому близько трьох чвертей компаній скорегували свою політику щодо поїздок в результаті пандемії COVID, а також планують зберегти зміни (72 відсотки).

В рамках опитування було опитано в цілому 743 топ-менеджера в Німеччині, США, Великобританії, Китаї, Італії та Франції, включаючи генеральних директорів, фінансових директорів і керівників продажів.