Деловые поездки могут подорожать из-за новых мера безопасности

Количество деловых поездок снова растет. Также постепенно снова открываются выставки, конгрессы и другие массовые деловые мероприятия. Но при каких обстоятельствах снова возможны деловые поездки и как предотвратить заражение? По мнению компании, специализирующейся на корпоративных платежах AirPlus International, фирмы и организации к этому хорошо подготовлены.

Согласно опросу около 750 топ-менеджеров по всему миру, более 90 процентов компаний уже информируют своих сотрудников о въездных и карантинных ограничениях или планируют это сделать в самом ближайшем будушем.

Более того, более половины (51 процент) установили свои собственные правила, согласно которым их сотрудники могут и не могут путешествовать. Более трети (35 процентов) в настоящее время планируют такой шаг. Кроме того, бизнес-путешественникам все чаще разрешается выбирать более высокие классы бронирования. В любом случае самолеты считаются очень безопасными благодаря воздушным фильтрам, но почти половина опрошенных заявили, что они также позволят своим сотрудникам путешествовать бизнес-классом или первым классом в поездах. Это также включает предпочтение прямым маршрутам, чтобы избежать дополнительных рисков, связанных с пересадками.

В настоящее время корпоративный спрос на рейсы все еще ниже на 64% по сравнению с периодом до пандемии. Авиакомпании все еще ждут восстановления докризисного уровня бронирований у бизнес-путешественников. В результате несколько авиакомпаний предлагают скидки.

Выбор более высоких классов бронирования, в частности, показывает, что компании также соглашаются с более высокими расходами для выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности. В любом случае руководители предприятий предполагают рост цен на бизнес поездки в долгосрочной перспективе. 59 процентов ожидают более высоких цен на транспорт и проживание, чем до пандемии, и только 8 процентов полагают, что расходы упадут.

Несмотря на более высокие затраты и повышенные усилия, деловые поездки по-прежнему важны. 80% опрошенных руководителей и топ-менеджеров по-прежнему считают личный контакт с клиентами и поставщиками необходимым. В результате чуть менее половины опрошенных (48 процентов) даже ожидают большего количества командировок в ближайшие два-три года, чем в 2019 году.

В целом около трех четвертей компаний скорректировали свою политику в отношении поездок в результате пандемии короны, а также планируют сохранить изменения (72 процента).

В рамках опроса были опрошены в общей сложности 743 топ-менеджера в Германии, США, Великобритании, Китае, Италии и Франции, включая генеральных директоров, финансовых директоров и руководителей продаж.