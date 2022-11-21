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Туризм

Екіпаж літака розповів, як правильно відчиняти двері до туалету

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Екіпаж літака розповів, як правильно відчиняти двері до туалету

Прості правила з відкриття дверей в туалет в літаку розкрили два бортпровідники в досить уїдливому ролику в Tik Tok. Як заявили самі автори ролика, ця постійна помилка пасажирів легко може розлютити їх, особливо коли вони повторюються щодня, на сотнях рейсів, нерідко по дванадцять годин поспіль. Вся справа в безглуздості деяких туристів.

Спочатку автор цього постановочного ролика @allycase1 “докопується” до колеги в літаку, підійшовши буквально до дверей туалету і запитуючи: “Вибачте, це туалет?” – На що отримує відповідь: “О так, це прямо тут. Так, він перед вами”.

Далі «пасажир» щосили намагається відчинити двостулкові двері туалету, на що слідує порада стюардеси: «Так, просто штовхніть її». На самих дверях традиційно висить табличка «PUSH» (у перекладі українською – натисніть або штовхніть). Ця порада дається туристу приблизно півхвилини ролика.

«На дверях ясно написано: «штовхніть» (Push), але в людей ніби відключається мозок, коли вони підходять до дверей. Вони начебто у пастці і не розуміють, що їм робити», – пояснили автори ролика. Далеко не всі пасажири розуміють, що двері в туалет в літаку складаються навпіл як гармошка, для чого на неї треба натиснути посередині.

І справді, багато коментаторів до цього ролика зізналися, що насправді — траплялося, вони робили цю помилку, що «бісить». «Теоретично я знаю, як це працює, але я постійно забуваю це перед дверима туалету. Хлопці мають рацію», – заявив один із них.

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