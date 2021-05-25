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Ціни на оренду машин різко зросли

У країнах Середземномор’я, а також в США ціни на оренду автомобілів швидко і значно зростають. Мандрівники, які планують орендувати автомобіль, повинні бути готові до витрат, які сильно відрізняються від витрат до пандемії.

Дні, коли автомобіль можна було орендувати спонтанно на курортах Португалії, Іспанії чи Італії за 30-40 євро в день, схоже, на даний момент пройшли. Основна причина: парк провайдерів під час пандемії став значно менше з економічних причин. Щоб залишатися ліквідними, багатьом нічого не залишалося, як продавати автомобілі.

Однак зараз відпускний бізнес знову набирає обертів. У деяких тур напрямках попит уже знову перевищує доступну пропозицію, і тому ціни на оренду автомобілів ростуть. За повідомленнями місцевих ЗМІ на Майорці, гостям уже доводиться значно витратитися в передсезонному місяці травня. Поточні ціни на оренду автомобілів іноді на 300% вище, ніж в 2019 році. За даними асоціацій з оренди автомобілів Aevab і Baleval, нормальні ціни на травень місяць становили від 30 до 50 євро в день, але в даний час оренда автомобіля коштує від 130 до 150 євро в день. На Балеарських островах кількість орендованих автомобілів на 60 000 менше, ніж в 2019 році.

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Так само і німецькі портали оренди автомобілів, такі як Billiger-Mietwagen і Check 24, також повідомляють про значне підвищення цін. Наприклад, Billiger-mietwagen в даний час пропонує ціни з застереженнями на липень і серпень приблизно на 50 відсотків вище, ніж рік тому. У деяких країнах, таких як Іспанія, Італія чи Греція, ціни більш ніж в два рази вище, ніж рік тому.

Check 24 порівнює ціни на літній туристичний сезон з рівнем 2019 року і також показує різке зростання. По всіх напрямках це 24 відсотки, але в деяких країнах, таких як Іспанія з 82 відсотками або Італія з 57 відсотками, зростання ще більш значний.

Схожа ситуація і в США – через брак автомобілів ціни на оренду автомобілів різко зросли. Причому, мандрівникам необхідно бронювати машину за кілька тижнів до поїздки. В даний час оренда автомобіля на день може становити від 100 до 200 доларів, що приблизно на 30 відсотків вище в порівнянні з травнем 2019 року.

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